La responsable de la Comisión de Economía e Industria del PP de Vigo, Patricia García, reclamó hoy al Ejecutivo de Sánchez respuestas inmediatas ante la “delicada” situación que atraviesa la industria de la automoción, tal y como ha reconocido la propia Stellantis en múltiples ocasiones. Especialmente crítica se ha mostrado con el hecho de que sigan sin concretarse los fondos que le corresponderán a Vigo y el silencio cómplice del Gobierno local.

García se ha pronunciado en estos términos tras hacerse pública la visita de la ministra Reyes Maroto este miércoles a la ciudad, de la que ha dicho “ha vuelto de nuevo a Vigo con las manos vacías”. En este sentido, no ha ocultado su decepción ante un Ministerio para el que la ciudad “es la gran olvidada”. “Vigo no solo no está en la agenda de Industria, para Sánchez ni existe”, subrayó.

Tajante se ha manifestado al asegurar que “no vamos a aceptar limosnas” y reclamar por enésima vez al PSOE que tenga en cuenta el peso específico de la ciudad en el reparto de fondos de los Perte de la automoción y el naval. Así, se ha referido al riesgo real de deslocalización de Stellantis y del “efecto dominó” que esto supondría para la industria auxiliar viguesa.

“Nos discriminaron en la primera convocatoria del vehículo eléctrico y conectado y nos remiten ahora a una nueva para la que ni siquiera hay fecha ni plazos”, incidió la responsable de la comisión de industria del PP y miembro de la ejecutiva local. “Terminamos 2022 como hemos arrancado el 2023, sin ningún compromiso por parte del Ejecutivo central”, ha dicho, para reprochar a Maroto “la desfachatez” de presentarse en Vigo sin “un plan de apoyo específico a Stellantis”, compañía líder en la producción de automóviles en España”.

En esta misma dirección, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno atienda las demandas viguesas relacionadas con los fondos europeos y la subestación eléctrica de Balaídos, pues “no están respondiendo a ninguna de sus solicitudes”. Por último, García tampoco ha ocultado su preocupación ante la cerrazón de la ministra Ribera respecto a la subestación de alta tensión, “beneficiosa no solo para la fábrica de Stellantis, sino para toda la ciudad”.