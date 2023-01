Kelly está grave pero ha superado la operación a la que ha sido sometida este mismo martes. El pasado sábado, miembros de la protectora de animales con sede en Vigo 'Tú eres nuestra ayuda' encontraron a esta perrita moribunda, atada por el cuello a un árbol en los montes de Gondomar, en el entorno de la ruta de Morgadáns- Peitieiros. Tenía los ojos ensangrentados y golpes en el cráneo, que además lo tenía fracturado, "seguramente por los palazos que le dieron", asegura Ana Iglesias, una de las cuidadoras que la encontraron.

"Al principio creíamos que era un perro, pero era una perrita de entre 6 y 8 años, y no pensamos que podría salir adelante. La llevamos enseguida al veterinario, y éste al verla, calculó que debió estar entre dos y tres días atada, a la intemperie, bajo la lluvia y el frío", recuerda. Ese día de fin de año, Ana grabó un vídeo del momento en el que la rescataron, en el que muestra la impotencia emotiva que le provocó hallar a la perrita en ese estado. Las imágenes que acompañan a esta información son sobrecogedoras: "Es que yo no entiendo esto. Hay mil opciones y no dejarlo en el monte, en la mierda absoluta atada a un árbol", se le escucha decir entre sollozos mientras acaricia a Kelly.

"Le pusimos ese nombre porque significa mujer guerrera", cuenta a FARO la portavoz de la protectora, más calmada después de verla recuperándose tras ser operada de la cabeza. "De momento ha perdido un ojo, pero esperemos que pueda salvar el otro. Tuvo un derrame cerebral y de ahí las lesiones oculares".

Esperan que una vez se recupere, puedan encontrar a alguna familia que acoja a la perrita, y después se dé una adopción. También solicitan ayudas o donaciones económicas para poder sufragar los gastos médicos de Kelly que su refugio se ve incapaz de asumir, y por supuesto, colaboración para encontrar al culpable "sin escrúpulos capaz de hacer este daño atroz". De momento ya han interpuesto una denuncia en el Seprona, y no descartan que tenga relación con el crimen de Mel, el perro que apareció muerto en el refugio para animales "la isla de Tali" de A Ramallosa, donde se colaron de madrugada días antes de la pasada Nochebuena. "Al ser dos situaciones que se produjeron por la misma zona, pensamos que podrían estar relacionados", asegura.