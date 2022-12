Los agentes sociales demandan cooperación entre Xunta y Concello para aprobar el PXOM

Que el Concello y la Xunta acerquen posturas y se olviden de sus desentendimientos para aprobar en tiempo y forma el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) es un hito que la urbe espera como agua de mayo. Es la petición que lanzan los agentes sociales de la ciudad días antes de comenzar el año en el que, previsiblemente, este documento urbanístico debería entrar en vigor para dar carpetazo, por fin, al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), que decaería en la segunda semana de junio si no se aprueba el PXOM provisionalmente antes de esa fecha, y al Plan Xeral de 1993, el que rige actualmente junto con el IOP debido a la anulación en 2015 del Plan Xeral de 2008 por parte del Tribunal Supremo. Lo hacen después de que el gobierno gallego anunciase esta semana un posible retraso en los tiempos por los dos informes desfavorables de Patrimonio Cultural y de la Axencia Galega de Infraestructuras.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, muestra su preocupación por la “inseguridad jurídica” que existe a la espera de la aprobación definitiva de la revisión del PXOM, que podría aumentar si no se cumplen los plazos previstos. Critica la “falta de cooperación alarmante” entre las administraciones “a todos los niveles”, ya sea entre el Gobierno y las comunidades autónomas o entre estas y los municipios y diputaciones. “Hacen un flaco favor al país más allá de los colores políticos, los gobernantes se pelean por asuntos menores cuando nos enfrentamos a una situación económica brutal. Generan una imagen de marca que retrae la inversión, nos pasará factura. Tenemos el buen ejemplo al lado: en Portugal, gracias al entendimiento entre administraciones, todo es mucho más rápido, ágil y seguro”, reflexiona.

Jorge Cebreiros (CEP): "Más allá de los colores políticos, los gobernantes se pelean por asuntos menores cuando nos enfrentamos a una situación económica brutal. Generan una imagen de marca que retrae la inversión, nos pasará factura"

Comparte la preocupación el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, que traza un análisis similar. “Vigo necesita sin demora seguridad jurídica urbanística a través de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado de manera definitiva en tiempo y forma, sin más dilaciones ni trabas burocráticas. La falta de entendimiento entre administraciones perjudica a Vigo, a los vigueses y a todas las actividades económicas que se ubican en el municipio. Estamos cansados ya de eso. El enfrentamiento de las dos administraciones no puede paralizar la vida económica de la ciudad. Debe primar siempre el interés general”, indica.

Benito Iglesias advierte de que los inversores pondrán el ojo en A Coruña o el norte de Portugal si ven complicaciones en la urbe olívica. “Para que las inversiones y la generación de empleo se sigan produciendo, se necesita menos burocracia, más agilidad administrativa y muchos menos palos en las ruedas por parte de quienes tienen la obligación pública de facilitar, gestionar y agilizar los recursos y trámites”, apostilla el representante del sector inmobiliario antes de manifestar su temor a que la aprobación definitiva del nuevo PXOM vigués tarde más de lo previsto.

Benito Iglesias (Fegein): "Estamos cansados ya de eso. El enfrentamiento de las dos administraciones no puede paralizar la vida económica de la ciudad"

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, espera que los dos informes desfavorables emitidos por organismos dependientes de la Xunta de Galicia sean “subsanables”. “Habrá que corregirlos. Pido la máxima colaboración de las administraciones para sacar el nuevo Plan Xeral en tiempo y forma. Es esencial. Es absolutamente capital que entre en vigor para que haya seguridad jurídica y evitar una situación delicada por la legalidad de las licencias. Además, se deben cumplir los plazos establecidos”, recuerda.

Javier Garrido (Aproin): "Es absolutamente capital que entre en vigor para que haya seguridad jurídica y evitar una situación delicada por la legalidad de las licencias"

También traslada su inquietud el sector de la construcción. El presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho, insta a las administraciones a que se pongan “manos a la obra” para lograr la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral “en tiempo y forma”. “Más retraso no sería nada bueno para la ciudad, llevamos demasiado tiempo esperando. La sintonía entre el Concello y la Xunta es buena para todos”, anota, a la vez que destaca la importancia de sacar adelante el documento cuanto antes: “Es fundamental para favorecer el desarrollo urbanístico y, por ende, el crecimiento de la ciudad. Espero que los dos informes desfavorables se puedan corregir pronto”.

Miguel Caruncho (ACP): “Es fundamental para favorecer el desarrollo urbanístico y, por ende, el crecimiento de la ciudad. Espero que los dos informes desfavorables se puedan corregir pronto”

Los vecinos también ven con nerviosismo un posible retraso de la entrada en vigor del nuevo PXOM. La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), María Pérez, lamenta el “enfrentamiento constante” entre las administraciones y critica que no se haya escuchado a los ciudadanos vigueses para la elaboración del documento. “Hay mucho enfado porque no se sabe nada de las alegaciones. Pedimos que realicen de la forma correcta los procedimientos para que el Plan Xeral se pueda aprobar en tiempo y forma”, concluye.

El Instrumento de Ordenación Provisional decaería en junio si no se cumplen los plazos

La aprobación inicial de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se logró el 26 de agosto de 2021 en el pleno del Concello vigués. Posteriormente, se abrió el plazo de exposición al público y presentación de alegaciones: se recogieron más de 4.000, “un 95% menos” con respecto a las del documento de 2008, aseguró el alcalde, Abel Caballero. Fuentes del departamento de Urbanismo del Concello señalan a FARO que, actualmente, todavía hay un informe más de la Xunta pendiente, el del Instituto de Estudos do Territorio. Se solicitó “hace un año” y “se hicieron correcciones a la espera de que sea favorable”; fue enviado a San Caetano el pasado 22 de septiembre, según explican.

Una vez los 16 documentos dependientes de la Xunta tengan luz verde, el gobierno local debe superar el informe de evaluación ambiental, paso previo a la aprobación provisional, que se debe realizar en el plazo de tres años y medio desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del IOP –considerando la del Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP), el 20 de septiembre de 2019–, es decir, el 20 de marzo de 2023, condición que establece la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

Hay un pero: el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 suspendió los plazos administrativos durante 82 días –desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 3 de junio de 2020–. Por lo tanto, el plazo para la aprobación provisional no termina hasta 82 días después de la fecha prevista: el 10 de junio de 2023. Se trata de una data complicada: las elecciones municipales se celebran el 28 de mayo y las corporaciones no se constituyen hasta mediados de junio, por lo que todo apunta a que, si la revisión del PXOM no se valida provisionalmente antes de las elecciones, no se podrá realizar hasta el próximo verano, puesto que el pleno en funciones no puede adoptar tal acuerdo.

De todos modos, la intención comunicada por Urbanismo es dar este paso “en junio”. Si no se cumple el plazo, decaería el IOP, por lo que, para analizar los ámbitos recogidos en este instrumento, habría que volver a lo que marca el PXOM de 1993 –no se podrían dar licencias desde Urbanismo durante meses en esos ámbitos, pero se mantienen las emitidas con el IOP en vigor– y esperar a que se actualicen con la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral: se logrará cuando el informe final de la Xunta sea favorable y vuelva al Concello para aprobarlo en el pleno.

El gobierno local tiene el “absoluto compromiso” de que se aprobará el PXOM de forma definitiva en 2023. Al respecto de las alegaciones, fuentes de Urbanismo avanzan que la voluntad de la administración municipal es “incorporar todas las posibles”, pero son conscientes de que “hay muchos informes sectoriales que imposibilitan” la aceptación de algunas. Destacan que los afectados sabrán si se incluyen o no en el documento cuando se apruebe provisionalmente. Las respuestas formales individualizadas se realizarán por vía telemática o carta una vez se valide definitivamente el nuevo Plan Xeral, como establece la ley.