Los 100 de Adolfo Rego, memoria y voz andante

¡Felicidades en tus primeros cien años Adolfo Rego Pérez, ourensano de pro nacido junto a las Burgas y reasentado años ha en A Ramallosa! Desde hoy tendremos que referirnos a ti como “el centenario señor”, que es más que “honorable” o “excelentísimo”, además de que te mereces el sobrenombre de Crisóstomo por lo mucho y bien que hablas. Tu incorruptible sentido del humor te ha dado larga vida y seguro que valió para que te diera el sí tu Rosa, a quien tanto cuidaste hasta su marcha. Apoderado del Banco Pastor hasta tu jubilación, se podría hacer un libro con tu historia: promotor de las fiestas de Ourense, del famoso festival del Miño, del descenso en piraguas de ese río, de la Cabalgata de los Reyes Magos... Ahí está tu biblioteca con más de 10.000 volúmenes los más sobre Galicia, tus colecciones de cañas de pesca y armas de caza, artes que tan bien conociste. Ahí tu permiso de conducir, recién renovado, ahí tu memoria de enciclopedia andante, tu lectura de tres periódicos diarios... ¡Pardiez, Adolfo, qué marcha!

Los nuevos líos de Pati Blanco, poeta combatiente

¡Che pibe, qué bueno que viniste, Pati Blanco! Te oí el otro día desde lejos santiguando en Onda Cero una cocina y supe que te han fichado de radiogastrónomo pero ¿es que no paras, cariño? Te jubilaste hace unos meses en El Corte Inglés como responsable de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales en Galicia y Asturias tras 26 años en el tajo de las idas y venidas y ya estás metido en otras danzas con proyectos que tenías en despensa. No es que solo andes “Depatienblanco” en la radio gastronómica, no es que estés preparando tu próximo libro aún humeante el ultimo de poesía, no es solo que te hayas liado con una consultoría (no consultora) de comunicación, ni solo que andes coqueteando con la producción musical (no productora) ... es que, al grito de ¡prevengan armas! has entrado en un campo de turística batalla con un proyecto de restaurante y hotel en Faro Silleiro. Claro, ahí están en la mochila como experiencia de combate tus años en “el Corte” y antes en el Depor, en la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta y en la Semana Verde de Silleda. Residente y casado (por tercera vez) en Vigo aunque hayas nacido en Turquía, digo, Coruña, querido por hijos y algún nieto y resto de la gente, sigue así, zagalón: leal, comprometido, creativo, inquieto y soñador. Amén, Pati, coño.