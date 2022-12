El grito de socorro llegado desde EE UU

“Me dirijo a ustedes con la finalidad de declarar mi experiencia personal [...] Para mí esta es una declaración muy importante y fuera de mi zona de confort, ya que los traumas ocasionados y el miedo infundido me impedían actuar hasta ahora. ¿Qué me hizo cambiar? Los mensajes de mi hermano por Snapchat […] Hace un par de días sus mensajes fueron incluso más inquietantes y despertaron un miedo inmenso y ansiedad de tener que rescatarlo. Yo ya sabía de todo este abuso, pero hasta que no lo vi literalmente escrito no me armé de valor para hablar [...] Por favor, díganme cuál es el siguiente paso porque estoy dispuesta a lo que sea para que este hombre sea castigado de forma justa por la Ley”