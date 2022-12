Conforme se acerca la Navidad, más y más visitantes quieren venir a disfrutar de las luces de Vigo. El buen tiempo y el puente de diciembre animaron el pasado fin de semana a miles de personas a acudir a la ciudad. Esto provocó que en muchas calles apenas cupiese un alfiler, tanto por las aceras como por la carretera. Y es que quienes optaron por el coche para viajar a Vigo se encontraron con importantes problemas de tráfico. Muchos intentaron entrar con sus vehículos hasta el epicentro de las luces navideñas y se encontraron con un importante tapón. El colapso no solo afectó a los visitantes, también a numerosos vecinos que necesitan circular por esas zonas. "Me temo que la gente quiere llegar con el coche al centro y esto no es posible. No tiene cabida", alegó este lunes Abel Caballero en rueda de prensa.

Una de las imágenes que dejó este fin de semana de lleno total fue la de una veintena de coches estacionados en el arcén del túnel de Beiramar. “Nunca habíamos vivido una situación así, en la vida” señalaban agentes de la Policía Local, sorprendidos al ver las imprudencias de algunas familias con niños caminando por una vía de tráfico rodado con total tranquilidad. El regidor vigués confirmó que se denunciaron a 17 vehículos, de los cuales 15 tenían matrícula extranjera: "Se metieron cepos porque estaban en una situación especialmente grave. Los incumplimientos se sancionan". La Policía Local pone fin al “parking” del túnel de Beiramar El alcalde abrió la posibilidad a nuevas medidas para prevenir estos colapsos en los días que restan de festividades. "El tráfico ya sabemos que es difícil. Estamos teniendo cientos de visitantes y no descarto medidas adicionales", apuntó Abel Caballero, que subrayó el carácter peatonal del centro de la ciudad: "Aunque aquí el tráfico quiera llegar, el centro está casi reservado para peatones. Es lo que va a pasar en todas las ciudades en todo el mundo".