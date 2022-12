"Nunca habíamos vivido una situación así, en la vida", así describe un agente de la Policía Local de Vigo a FARO la situación que vive el tráfico de Vigo este sábado. Y es que la ciudad de las luces está viviendo una auténtica situación de "caos", con coches aparcados pen el túnel de Beiramar, autobuses atrapados en medio de la ciudad, retenciones en los accesos y el depósito municipal saturado.

La situación más grave se ha vivido a última hora de la tarde de hoy cuando, ante la falta de plazas de aparcamiento libres, numerosos turistas -la mayor parte provenientes de Portugal- decidieron estacionar en la rampa de acceso al túnel de Beiramar desde la rotonda de La Paellera. "Se da el caso de que aparcan y las madres suben con los carritos de bebés por la carretera", afirma un agente desde la sala de cámaras de la policía.

En otros puntos de la ciudad han tenido que acudir "al rescate" de algunos autobuses que se han quedado atrapados en la calle San Amaro ( en las inmediaciones de Plaza de España) por la masa de vehículos aparcados. Se da la circunstancia de que el depósito municipal está prácticamente completo y no se pueden retirar a los infractores. Las mismas fuentes aseguran que, ante la advertencia a los visitantes lusos de que están incumpliendo la normativa y de que podría actuar la grúa, estos responden con que "no hay problema, pierdo ese dinero pero me tienes aparcado el coche".

No es la primera vez esta semana en la que se da esta situación, pero sí en la que se ha producido con una mayor incidencia.

Llegada de autocares

Una imagen más propia del verano con la llegada de grandes cruceros al Puerto de Vigo, pero en invierno. Durante las últimas tres semanas el trasiego de autocares en el casco urbano ha sido constante entre las primeras horas de la tarde y la medianoche; descargando y recogiendo a centenares de visitantes de las luces de Navidad que realizaban excursiones a diario.

Es el caso de los autocares de Destino Galicia, que por 19 euros ofrece salidas desde el área metropolitana de A Coruña (con paradas en Sada, Oleiros, Betanzos y Cambre), Santiago de Compostela o Ferrol y Fene para disfrutar de los adornos en la urbe olívica. El punto de encuentro en este caso en la parada de autobús de Areal 46, en las inmediaciones del Rectorado.

La otra gran puerta de acceso es la plaza en la Ribeira de O Berbés. La misma zona en la que los cruceristas toman los buses que les llevarán a las visitas guiadas fuera de la ciudad sirve ahora para la llegada de turistas desde los últimos rayos de sol de la tarde. De esta forma, los conductores emplean el túnel de Beiramar y evitan las calles más céntricas que se han convertido en todo un rompecabezas para el tráfico de la ciudad.

Entre las excursiones que han llegado a la ciudad estas semanas o se esperan hasta el apagado del 8 de enero hay turistas procedentes de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o Portugal. La mayoría de estos paquetes incluían la estancia, visita y comida en otros destinos de la comunidad gallega como A Guarda, O Grove, Cambados, Santiago de Compostela o Ribadeo; ampliando el ratio de influencia del tirón vigués más allá de los límites municipales.

Al mismo tiempo, los taxistas locales apuntan a un elevado número de turistas que llegan en avión a pesar de la escasa oferta de destinos –Madrid, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria y Tenerife– que tiene durante los meses invernales el aeropuerto de Peinador.

Nabia estrena su barco solidario

A pesar de llevar casi un mes encendida y estar a punto de finalizar su “semana grande” con el Puente de la Constitución, la Navidad de Vigo sigue sumando recursos y atractivos cada día, contando el último de ellos con un carácter solidario. Piratas de Nabia ponía en marcha este sábado su iniciativa conjunta con Bicos de Papel en uno de sus barcos que permitirá disfrutar de esta época del año con un paseo por la ría a beneficio de la asociación de ayuda a los niños y niñas oncológicos del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Bajo el lema “Nabialandia: La Navidad de Vigo” la naviera ha engalanado uno de sus barcos con motivos navideños como árboles, luces, elfos y regalos para una iniciativa en la que cada billete incluye un donativo de 2 euros para la ONG viguesa._Después del viaje hasta el estrecho de Rande amenizado con música, los pasajeros podrán disfrutar de un chocolate con churros y otros aperitivos.

El paseo de 90 minutos también contará con salidas los días 10, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; así como el 2, 3 y 4 de enero. El embarque se producirá antes de las 19 horas en el mismo pantalán que los barcos hacia las Islas Cíes, Moaña y Cangas, siendo el regreso a las 20:30 horas. La entrada tiene un coste de 9 euros para los niños y es gratuita para los menores de 4 años; mientras que los adultos deberán pagar 17 euros.