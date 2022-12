Vigo es un auténtico hervidero... navideño: la ciudad se llena de gente

Vigo es un hervidero este fin de semana. El comienzo del puente de diciembre –que algunos alargarán hasta el próximo jueves o incluso más allá–, las comidas y cenas navideñas, los 11 millones de luces LED que engalanan unas 400 calles, la oferta cultural y de ocio, las atracciones, las compras navideñas y el buen tiempo -fue una jornada soleada, aunque con protagonismo del frío, con temperaturas por debajo de 10 grados- hicieron posible que la ciudad estuviese abarrotada. No cabía un alfiler en el centro: Príncipe, Policarpo Sanz, Porta do Sol o la Alameda lucieron llenas de vigueses y visitantes, así como los negocios de hostelería, en los que fue complicado encontrar sitios disponibles.

El nivel de afluencia es sobresaliente. Así lo aseguró el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros. Confirmó que las cifras de ocupación previstas para el puente de la Constitución en Vigo son las más altas de España, “entre un 90% y un 100% entre hoy y el próximo sábado, ambos incluidos”. También se pudo notar en el tráfico, con los accesos a la ciudad congestionados, o en los parkings del centro, completos. “La Navidad está siendo un éxito de imagen de marca y económico”, destacó el alcalde, Abel Caballero, que anunció que la app Vigo ya cuenta con una sección con información sobre la Navidad.

Uno de los acontecimientos clave de la jornada fue el acto de encendido de las luces de Navidad de El Corte Inglés, un clásico marcado siempre en rojo en la agenda navideña que se recupera con el permiso de la pandemia del COVID. Cientos de personas se reunieron en la Gran Vía para ver el espectáculo de ensueño y fantasía de Pablo Méndez Performance. Antes del show, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Galicia y Asturias, Fuencisla Cid, dio la bienvenida y felicitó la Navidad a los presentes acompañada por Caballero.

Poco después de las 18.30, comenzó el espectáculo Es magia, es Navidad sobre el cielo de la céntrica avenida: acróbatas y bailarines ejecutaron una coreografía de altura, que, junto con los efectos de luces, color y sonido, lograron transportar a los asistentes al mundo de los sueños. Niños y adultos vivieron uno de los momentos más mágicos con la llegada de Papá Noel, que apareció en una burbuja gigante volando.

Después de sonar el clásico All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, las luces de la fachada de El Corte Inglés y las de la Gran Vía se encendieron a la vez que se decoraba el cielo con fuegos artificiales. Esta inauguración marca el inicio de una programación navideña en estos grandes almacenes que incluye cuentacuentos, manualidades y talleres de juegos para el público infantil y de decoración navideña, así como presentaciones y firmas de libros de escritores gallegos y showcookings de repostería.

Monster Trucks en el Ifevi

También empezaron a rugir ayer los motores de los Monster Trucks en el Ifevi. El espectáculo, que repite hoy y mañana funciones en el recinto vigués, deleitó a los aficionados de la mano de acrobacias con coches, motos, quads, tractores y los propios automóviles de competición armados con ruedas gigantes. Otro evento que se puso en marcha fue el musical de Peter Pan, en el Mar de Vigo, con funciones hasta mañana.

Coia volvió a vivir la magia del Circo de Nadal, que estará hasta el 8 de enero. Este año, cuenta la historia de una panadería en apuros, y, para ello, se recrea La Panificadora, lo que permite acercar al público la historia reciente de la ciudad. Presume de un elenco compuesto por 15 artistas con acróbatas, malabaristas, equilibristas y payasas venidos desde Madrid, Italia, Brasil, Argentina y Vigo.