Ya es oficial. El emblemático e histórico hotel Bahía de Vigo cambia de manos. El Registro Mercantil recoge ya el nombramiento de Ferreiro Properties SL como nuevo secretario, delegado y consejero del establecimiento hotelero y el cese del hasta ahora director, César Sánches-Ballestero.

El gigante del skyline vigués cambia de manos y pasa así al grupo empresarial del compostelano Rafael Ferreiro- Es la misma firma que adquirió el Hotel Riazor en 2017. Con esta operación, los actuales gestores, con César Ballesteros al frente, dejan de tener el control del emblemático establecimiento. Tras la venta, además del factor económico, también pesa la falta de relevo generacional.

El inmueble, de 17 plantas, es uno de los más altos de la ciudad. De ellas, 10 operan como hotel, mientras que el resto se destinan a viviendas: en total, son 91 las habitaciones de las que se dispone a mayores de estas viviendas particulares. Con cuatro estrellas, es uno de los establecimientos más concurridos de la urbe debido a su privilegiada ubicación.

El complejo fue objeto de una auditoría a comienzos del año pasado de cara a una posible venta que, por entonces, se desmintió. Su dueño y director, César Ballesteros afirmaba rotundo que no tenía ninguna oferta “en firme sobre la mesa”, aunque reconocía que si alguna firma o empresa realizase una imponente oferta, posiblemente por encima del valor del mercado, sería una alternativa a estudiar. “Nosotros no le ponemos precio porque no buscamos su venta. Ahora otra cosa es que venga una empresa y te haga una oferta y a nosotros nos pueda interesar. No vamos a ponerle un precio, porque eso sería decir que sí queremos venderlo y no es así. No tengo intención de vender pero sí llega alguna propuesta interesante, la escucharía”, matizaba el empresario vigués.

En 2016 sus propietarios proyectaban una remodelación de la fachada que nunca se llegó a producir. El coste rondaba el millón de euros. El inmueble mantiene la misma estética desde su inaguración, en 1970.