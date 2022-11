El encendido de la Navidad de Vigo, con más de 80 periodistas y casi 30 medios

La expectación que genera el acto de encendido de las luces de Navidad de Vigo, previsto para esta tarde a las 19.00 horas en la recién humanizada Porta do Sol, se entiende mejor con cifras: más de 80 periodistas acreditadas de casi una treintena de medios de comunicación de España y más allá de las fronteras nacionales. Associated Press, con sede en la ciudad de Nueva York, emitirá la cuenta atrás en directo. También cubrirá la cita France Press. Son dos de las agencias de noticias más importantes del mundo. Además, el alcalde, Abel Caballero, protagonizará “decenas de entrevistas” este fin de semana, según fuentes municipales.

Pulsará el regidor el botón y comenzarán a brillar los 11 millones de luces LED repartidas por unas 400 calles. Y volverán los flashes navideños en ocho adornos gigantes: el árbol de Porta do Sol, la caja de regalo de Gran Vía, la bola de la Farola de Urzáiz, el castillo luminoso y el bosque en Policarpo Sanz y el muñeco de nieve, la estrella fugaz –novedad destacada en esta edición– y los ángeles en García Barbón. Más atractivos: la nueva montaña rusa de los jardines de González de Haz, la noria de la Alameda, el mercadillo o el tren turístico.

Con o sin lluvia, se espera que, sobre las 19.00 horas, todo esté preparado para que el alcalde dé la orden de encender el alumbrado navideño, capaz de situar a la ciudad en el mapa turístico invernal. En el kilómetro cero de la Navidad, Porta do Sol, estará uno de los sellos propios del evento, el árbol gigante, que supera los 35 metros de altura. Su juego de luces se completará, como es habitual, con música. Sonarán un año más las habituales: Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon; la banda sonora de la película Piratas del Caribe; la banda sonora de El último mohicano; y All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey. Pero habrá dos nuevas: Englishman in New York, de Sting, que actuó el pasado verano en la ciudad olívica; y el Vals n.º 2 de Dimitri Shostakovich. “Sonarán tres de ellas a las 18.30 horas, 19.30, 20.30 y 21.30, por lo tanto, cada canción sonará dos veces a lo largo del día”, explicó el regidor vigués.

En Porta do Sol, se establece una zona acotada a la que pueden acceder 9.000 personas. Verán de cerca el acto de encendido del alumbrado a los pies del árbol gigante. En el entorno, no habrá aforo, a diferencia del año pasado, una vez la pandemia del COVID ha remitido. Además, el Concello retransmitirá en dos pantallas el evento, que también se podrá presenciar desde la página web de FARO DE VIGO: estarán en la zona final de Policarpo Sanz y en la Farola de Urzáiz, según preció el alcalde. Se habilitará un espacio para personas con movilidad reducida: deberán acceder por la calle Doutor Cadaval, desde donde serán guiadas hasta la zona reservada.

La llegada de Sus Majestades

Habrá dos cabalgatas de Reyes Magos el 5 de enero. Una será estática, es decir, se repite el formato al que se recurrió en 2021 y 2022 debido a las fuertes exigencias de la pandemia del COVID, porque, en palabras de Caballero, “la experiencia fue muy buena”. Por la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los menores en la avenida de Castelao desde sus carrozas, que permanecerán quietas. Serán los asistentes los que se moverán. El horario todavía se desconoce.

Por la tarde, la ciudad recupera la cabalgata tradicional, “dinámica”. Sus Majestades de Oriente saldrán desde la Praza América y continuarán por Camelias, López Mora, Pi i Margall, el Paseo de Alfonso, Falperra y Cachamuíña. Irán a pie hasta Porta do Sol, donde serán recibidos por el alcalde, que les entregará la llave gigante de la ciudad para poder acceder a las casas de los pequeños que se hayan portado bien y dejarles regalos. En este caso, tampoco se sabe el horario.

El gobierno local, que tiene entre ceja y ceja lograr que el desfile de los Reyes del primer año sin restricciones marcadas por el COVID sea “el mejor de la historia de la ciudad”, aprobó la contratación del servicio de diseño y producción de las carrozas –tendrán como temática las películas infantiles–, de la producción técnica de los servicios auxiliares de soporte de los actos de Sus Majestades de Oriente y de animaciones para la cabalgata, que incluye productores de teatro, grupos de cantantes, bandas y orquestas y actuaciones de baile, diversión y animación para menores.