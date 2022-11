La Navidad de Vigo traerá bajo el brazo la paralización de las obras en la vía pública durante 23 días. El Concello toma esta decisión con el objetivo de “facilitar la movilidad en el centro de la ciudad en un período de mayor afluencia de personas y vehículos”. Así lo explicó el alcalde, Abel Caballero, que también avanzó que, para intentar sortear la lluvia, el acto de encendido de las luces previsto para las 20.30 horas del sábado se adelanta a las 19.00 horas.

El bando aprobado por el Concello determina que queda prohibido realizar obras o trabajos que afecten a la vía pública entre el sábado 17 de diciembre a las 00.00 horas y el lunes 9 de enero de 2023 a las 8.00 horas. Durante estos 23 días, no se podrán ejecutar actuaciones, ya sea en la calzada o en las aceras, salvo autorización expresa del Ayuntamiento. Estas restricciones afectan a las calles Doutor Corbal, Buenos Aires, Travesía de Vigo, Aragón, Jenaro de la Fuente, avenida Martínez Garrido, estación de autobuses, avenida Arquitecto Antonio Palacios, avenida de Castrelos, avenida de Portanet, avenida de Citroën y la circunvalación oeste hasta Bouzas.

Además, el bando recoge que, en la zona urbana interior, en las calles Isaac Peral, García Barbón, Alfonso XIII, Lepanto, Gran Vía, María Berdiales, Ronda de don Bosco, Cachamuíña, Falperra, Paseo de Alfonso y Poboadores, debido a los trabajos de montaje y mantenimiento de la iluminación navideña, queda prohibida la realización de cualquier evento que afecte a la vía pública, tanto en la calzada como en las aceras, entre el sábado 19 de noviembre a las 14.00 horas y el lunes 16 de enero a las 8.00 horas.

Caballero informó, a su vez, que, si las previsiones meteorológicas no mudan hasta el próximo sábado, presionará el botón para ordenar el encendido del alumbrado a las 19.00 horas y no a las 20.30 horas –como estaba escrito desde un inicio–. Y es que se espera que la lluvia caiga sobre la ciudad con más intensidad a partir de las 20.00 horas. “Estamos pendientes de la hora. Dependerá mucho de la meteorología, porque se anuncia un tiempo entre las seis de la tarde y las diez de la noche que puede variar que llueva o no. Por lo tanto, nos vamos a adaptar. Pero, en este momento, la hora que tenemos en mente es sobre las siete de la tarde. Previsiblemente, y si la lluvia lo permite, el encendido será a las siete de la tarde”, explicó Caballero. La decisión final se tomará más adelante.

Dispositivo de seguridad del día del encendido

El alcalde indicó que, el sábado 19, fecha en la que empezarán a brillar los 11 millones de luces LED, el punto de encuentro de niños y objetos perdidos estará situado en la calle Elduayen con Abeleira Menéndez. En todo caso, destacó que, de perderse algún niño, hace falta contactar con Protección Civil, Cruz Roja o la Policía Local. El centro de coordinación estará en la Casa Galega da Cultura, en Porta do Sol. Las ambulancias y los bomberos quedarán situados en Elduayen, García Barbón con Pontevedra y Doutor Cadaval, donde se situará la carpa del hospital de campaña. Para reforzar la seguridad, se establece un máximo de 9.000 personas en el recinto acotado en el entorno del árbol de Porta do Sol.

El alumbrado se iluminará a las 18.30 horas y se apagará a las 00.30 horas de lunes a miércoles. Dejarán de brillar de jueves a domingo, en vísperas de festivo y los días especiales –24, 25, 30 y 31 diciembre y 1, 5 y 6 enero– a las 2 de la mañana. Caballero subrayó que se recorta el tiempo de funcionamiento de los millones de LED “para ahorrar energía”: en total, “más de un 15%”.