La tercera "pared" renovada del estadio de Balaídos ya tiene fecha de estreno. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que la grada de Marcador "podrá ser utilizada el fin de semana del 10, 11 y 12 de marzo". "Será el Celta el que decida la fórmula. Calculábamos que podría estar acabada a la vuelta del Mundial, pero se retrasa por la huelga de transporte del año pasado, que la demoró cuatro semanas, o el concierto de Muse", indicó el regidor tras apuntar que tendrá un sobrecoste de más de 3 millones de euros.

En la Junta de Gobierno, el Concello aprobó un modificado y la liquidación de las obras." Hicimos un modificado del 14% y la liquidación, por encima del 4%. Al mismo tiempo, se amplía el plazo de la obra en tres meses. Las modificaciones se necesitan, vienen derivadas de la situación: se necesita un nuevo estudio de la estructura para tener soluciones técnicas para asegurar la estructura teniendo en cuenta que no está hecha la grada de Gol; al no tenerla, la estructura de Marcador va a soportar un viento que no se preveía al hacer el cálculo global del conjunto del estadio. Hay que sustituir tabiques interiores y reducir en un 64% las cargas muertas o ajustar elementos de transporte", resumió.

Caballero reiteró que la estructura será adaptada "para que soporte los vientos" al no tener la grada de Gol. "Tenemos que mantener bien cubierto el coeficiente de seguridad. Podríamos haber optado por empezar por Gol, pero elegimos Marcador porque caían cascotes y hay más beneficiados. Reforzamos la seguridad del estadio con este modificado. Este refuerzo de seguridad permanece. También hay una parte de liquidación, del 4%, está en torno a los 700.000 euros, y el modificado, por encima de los 2 millones. Aparecieron redes de cableado enterradas que hay que modificar y ejecutar un pozo de bombeo para aguas fecales, no se contaba con esto, se contaba que fuera por gravedad. Son tres elementos en el modificado: reforzar la seguridad, redes de instalaciones en el subsuelo y pozo de bombeo. El conjunto del modificado se va a 3.074.000 euros", apuntó antes de recordar que la obra, que ya supera los 18 millones de euros, la pagan el Concello y la Xunta. "Tan pronto acabemos con Marcador, iniciaremos la tramitación para iniciar Gol", añadió.