Hiperxel busca nueva cúpula y negocia con proveedores para mantener su red abierta

Hace un año, esta tienda de Hiperxel cerraba con una caja de entre 500 y 600 euros por jornada. Ahora, la máxima facturación diaria registrada en lo que va de mes de septiembre apenas ha superado los 60 euros, como detalla su responsable, que elude dar su nombre. Es una muestra de la abrupta caída de una cadena histórica en Galicia, sin mercancía y sin capacidad para generar un circulante que la ayude a evitar la quiebra.

En situación de insolvencia –no es capaz de atender a sus pagos corrientes–, la responsabilidad para evitar que se consume el peor de los escenarios ha cambiado de manos, como avanzó FARO en primicia. El acuerdo para el traspaso de la gestión y propiedad, entre Grupo Vinova (Vinova Investments) y Resilience Partners (asesor y coordinador en España del fondo Certior Capital), está firmado. Hay más de 300 trabajadores sin cobrar y una larga lista de proveedores atrapados. La intención de los gestores pasa por incorporar de inmediato a un equipo financiero capaz de estructurar las cuentas –la actual gerente, Virginia Navarro, continuará en el cargo– y ofrecer la confianza suficiente a proveedores de mercancía a fin de que nutran las neveras vacías de la red, con 102 puntos de venta en Galicia (16 en el área de Vigo). El administrador único de Vinova, Juan José Villamizar, ya está fuera. Ahora es el fundador de Resilience, Agustín Pla, la cabeza del proyecto.

La operación, consumada en las últimas horas, no conlleva por sí misma una inyección de fresh money (dinero fresco, para una empresa en dificultades). Resilience Partners fue el fondo que, hace poco más de un año, financió a Vinova la compra de Hiperxel (marca comercial de Xeldist Congelados) a Iberconsa. Puso 9 millones de euros como advisor de Certior Capital. Como expusieron fuentes financieras, el acuerdo con Villamizar revierte aquel instrumento de financiación, sin necesidad de que se ponga más dinero sobre la mesa como contraprestación adicional. Si el ya ex consejero delegado contribuyó a la compra con alguna partida, ésta no le será devuelta. Pero la cadena urge de forma inmediata la llegada de al menos dos millones de euros, necesarios para abonar salarios pendientes, mercancía o costes de alquileres por los bajos comerciales. Además, necesitará disponer de avales para acuerdos con proveedores comerciales, para contar con un suministro continuo a unas tiendas que llevan semanas sin recibir nada de los camiones, aparcados desde hace un mes en Teis, donde Xeldist tiene la sede y donde está la base de operaciones de Frigalsa, su operador logístico de frío.

La actual gerente de Xeldist, Virginia Navarro, sí va a seguir en el cargo

La “nueva propiedad” se reunió en la tarde de ayer con los miembros del comité de empresa, a quien confirmaron todos los extremos avanzados por este periódico, desde la transacción a la salida de Villamizar. A este ejecutivo, de procedencia venezolana, es a quien todas las trabajadoras consultadas culpaban de la deriva de Hiperxel. El equipo de Pla se comprometió con la plantilla a “agilizar lo antes posible el pago de las nóminas pendientes”, aunque sin fechas definidas. De momento ha quedado desconvocada la huelga, fijada de inicio para jueves y viernes de esta semana. Es una muestra de buena voluntad para con el nuevo equipo, aunque el paro del 5 de octubre continúa sobre la mesa. “Hemos tomado esta decisión, ya que consideramos que lo primordial es la viabilidad de la empresa y mantener nuestros puestos de trabajo”, informó el comité.