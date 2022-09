Cinco mil pacientes demandan cada año apoyo religioso en los hospitales de Vigo

“Que se vaya tu padre es relativamente fácil de comprender dentro de las dificultades que tenemos para comprender el final de la vida, pero que se te vaya tu hijo no tiene comprensión. Lo que hacemos es acompañarlos y decirles que no es Dios quien se lo lleva, sino que Dios está con ellos”. Víctor Bargiela, que compagina su trabajo en cuatro parroquias con la labor como capellán en el Hospital Meixoeiro, confiesa que no son pocas las veces que se ha visto afectado por las difíciles situaciones que se viven entre camillas y despedidas. Tampoco lo son los enfermos que demandan apoyo religioso en los centros médicos vigueses. En total hay 5.000 pacientes que solicitan anualmente el acompañamiento de los capellanes en estos espacios donde la fe se abre un hueco entre la ciencia. Entre la vida y la muerte. “Donde otros ven números, nosotros vemos personas y atendemos a cada una particularmente”, manifiesta.

