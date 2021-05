La religión 4.0 se ancla en las parroquias

O CURA DE CAMPO LAMEIRO PROTAGONIZA UN VÍDEO DIVULGATIVO DO CONCELLO PARA LEMBRA-LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL CONTRA O COVID-19 O cura párroco de Campo Lameiro, D. Carlos Fermín Santiago Iglesias, protagoniza un vídeo divulgativo realizado polo Concello para lembra-las medidas de prevención individual que debemos adotar todos e todas fronte ao Covid-19 e que debemos ter presente e non relaxar a garda. Na montaxe audiovisual participan tamén os Bonecos da Panomara e Os Reis Meigos como fío condutor dun vídeo divulgativo que pretende concienciar ás familias da importancia de estar alerta e de seguir mantendo os protocolos de hixiene e distanciamento social como antes do proceso de confinamento estricto e que agora se vai suavizando a medida que imos podendo saír a pasear ou incorporarnos aos nosos postos de traballo. Neste vídeo, feito con humor desenfadado buscando capta-la atención dos máis pequenos da casa, lembra a necesidade de seguir gardando o distanciamento social, o uso de luvas (guantes) e mascarilla, así como o lavado de mans e os traballos de desinfección viaria que se está levando a cabo desde o Concello de Campo Lameiro grazas á colaboración cidadá e ás doazóns de particulares, autónomos, entidades sociais e empresas de líquido desinfectante, horas de traballo, préstamo de material e gasóleo. A intención do Concello é visibiliza-la importancia da implicación de todas e cada unha das nosas familias nos labores preventivos e por eso se enfocou o vídeo cara aos máis pequenos da casa que soen ser os auténticos motores da nosa concienciación, como pasa tamén cos programas de Redución, Reutilización e Reciclaxe do noso lixo, onde os nosos cativos son sempre os que impulsan nas casas a separación dos residuos sólidos, etc. O Concello de Campo Lameiro quere agradecerlle expresamente ao cura párroco, D. Fermín que accedera a participar neste vídeo e o fixera tan didáctico e pedagóxico e tamén ás persoas que están detras dos Reis Meigos e os Bonecos da Panorama así como aos profesionais que gravaron as imaxes e fixeron a montaxe deste vídeo co que so se pretende abondar na información e, sobre todo, na protección individual e colectiva dos veciños e veciñas de Campo Lameiro fronte a esta pandemia. SENTIDIÑO!!! Moitas grazas e xa queda menos... #EuQuedoNaCasa