No hay nada como volver a donde empezó todo para confirmar cuánto has crecido. O Marisquiño abría el telón de las competiciones deportivas este viernes con la que será su gran apuesta para los próximos años: la ampliación por toda la ciudad para poder atraer más público. Una vez constatado que el entorno de As Avenidas que los catapultó a ser el mayor festival de cultura urbana de España se les había quedado pequeño, el regreso tras la pandemia se ofreció como la ocasión perfecta para llegar a una ciudad que ya camina sobre dos y cuatro ejes.

Dentro del centro comercial diseñado por Thom Mayne se entremezclan los visitantes habituales con decenas de jóvenes que llegan con sus maletas y mochilas para iniciar el fin de semana en la ciudad. A pesar de que Renfe ha programado 1.100 plazas extra en el Eje Atlántico, desde la operadora pública señalan que ya han sido varios los trenes que se han llenado entre el jueves y el viernes, por lo que insisten en que se reserve con tiempo la plaza para volver el domingo ante la previsión de que se completen todas las frecuencias.

Ya en la cubierta, la jornada matinal que dio el comienzo a la fase de grupos del 3x3 registró una muy buena entrada, mientras que por la tarde hubo que esperar a que el sol dejara de castigar a los presentes. Desde la organización improvisaron una canasta en la que los viandantes podían tratar de encestar para recibir un vale de descuento en algunos de los locales del centro comercial.

“Da gusto poder jugar una 3x3 y que no sea solo una pachanga” Sara y Carla - Jugadoras de Santiago

Los jugadores de baloncesto, seguramente los deportistas más reconocibles de los más de 1.000 que competirán en Vigo, fueron los primeros en saltar a la pista con su fase de grupos. El COVID-19 obligó a limitar las inscripciones y este año no han sido pocos los equipos llegados de fuera de Galicia que no han querido faltar a la cita. Con ellos, familiares como Marisol Báez que aunque reconoce que en el Náutico podía ver todas las competiciones y el ambiente era mejor, los jugadores valoran tener su propio hábitat junto a los hoteles y el público puede acudir de forma más tranquila y sin agobios. Entre el mismo, nombres propios como el de la santiaguesa Blanca Millán, una de las mejores jugadoras de la liga universitaria americana, quien no quiso perderse el buen ambiente que se vivirá entre todos hasta el domingo. También desde la capital gallega llegarían Sara y Carla, participantes en el torneo que destacan que “da gusto que por una vez se pueda echar un 3x3 sin que sea una pachanga”, destacando el elevado nivel de exigencia física y ritmo de los participantes en estos partidos a 21 puntos.

“Antes podías ver todo a la vez, pero así es más tranquilo y lo disfrutas” Marisol y Concha - Espectadoras del Baloncesto

De Santa Mónica a Samil

Una postal de película o de serie americana en los 80. La música de los disc-jockeys de fondo, centenares de personas bañándose, deportistas y bañadores. No, no era Santa Mónica a las afueras de Los Ángeles ni Miami Beach, aunque a uno de los speakers le recordara a su adolescencia en ella. La playa de Samil se reencontró, más de tres lustros después, con las pruebas de skate que vio nacer y crecer hasta convertirse en una parada obligatoria de la World Cup. Esta primera jornada de competición se limitó a las clasificatorias para casi un centenar de participantes que no consiguieron la clasificación directa. Y aunque el nivel no estaba a la altura de los nombres de Danny León o Iván Federico supieron ganarse el calor de un público que disfrutó, a partes iguales, de las acrobacias en el skatepark y las vistas de las Islas Cíes tras la playa.

“Quieren empezar a patinar y vinieron a buscar algún club” Carlos, Olalla y familia - Familia de Vigo en Samil

Entre ellos un grandísimo número de jóvenes de entre ocho y veinte años demostrando que la cantera existe y poder patinar en Vigo es ya un privilegio. Es el caso de madrileños como Nacho y Fernando, presentes en varias ediciones antes y que destacan que si bien el ambiente en el Náutico era distinto, “Samil es mejor y si traen más pruebas sería ya perfecto”.

Sin embargo, esta ampliación de los escenarios trajo de cabeza a centenares de jóvenes que llenaron las líneas de Vitrasa con destino a la playa de Samil, que pese a los refuerzos vivieron un notable trasiego al que se unieron los taxis a medida que se acercaba la noche. Solamente los más organizados, como la familia de Olalla y Carlos, trazaron un plan con el cual poder acudir a todos los puntos y competiciones hasta el domingo. Lo hacen en compañía de sus hijos Valeria y Yoel y su primo Iago; quienes están deseando comenzar a entrenar en estas disciplinas y han aprovechado la ocasión para que sus ídolos les firmen el monopatín.

“Samil es mejor que el Náutico, si traen más cosas es ya perfecto” Nacho y Fernando - Skaters de Madrid

Otros vigueses, conscientes de que el fin de semana de O Marisquiño es una carrera de resistencia y no de velocidad, decidieron priorizar las citas musicales a los entrenamientos durante el viernes. Es el caso de Maleda y Jaime, quienes se unieron al reguero que descendió hacia el frente marítimo a última hora tras recuperarse del inicio del festival ayer. Señalan que varias salas se llenaron “de repente” una vez terminado el concierto de Castrelos de Hijos de la Ruina y Wöyza, dejándose ver los afamados Natos y Waor por algunos futbolines y bares mientras otros influencers comenzaban a compartir sus publicaciones desde la ciudad.

“Decidimos bajar solo a los conciertos, por la noche se llenó” Jaime y Maleda - Vigueses en los conciertos

Homenaje a la escena local

A pesar de la presencia de más de treinta nacionalidades desde los cinco continentes, la organización de O Marisquiño tenía claro quién tenía que poner la banda sonora de su edición más ambiciosa hasta la fecha. Mientras que las sesiones de DJs vigueses como BFlecha o Fonkid pusieron a bailar a Samil, el escenario del Muelle de Trasatlánticos se volcó con sonidos más punks gracias a AGAVIH, el proyecto entre Royce Rolo y Henry W o los potentes bajos de la banda liderada por Kaixo, YOUCANTHIDE. Sin embargo, el momento de mayor éxtasis se alcanzaría con una de las bandas gallegas más aclamadas desde el estallido de la pandemia. Boyanka Kostova, el dúo musical de Ortiga y Cibrán García, se sumaban a la fiesta con éxitos tan imprescindibles como Restaurantes, la modernizada Muinheira de Interior o Abel the Knight, dedicado al regidor olívico.

Boyanka Kostova o Kaixo desataron la locura en el Muelle de Trasatlánticos al atardecer

Una vez finalizados los conciertos en Samil y el escenario Sunset –en el que los colores de la puesta de sol volvieron a lucer en los stories de los presentes– la multitud volvió a tomar los jardines de Montero Ríos y Elduayen para realizar el botellón que culmina el primer fin de semana de festivales en el Náutico. En los terrenos portuarios ya se ha comenzado a erigir el gran escenario por el que pasarán durante este mes de agosto nombres como Iggy Pop, C.Tangana, Two Door Cinema Club y Quevedo. También los locales más sonados de la escena underground en la ciudad como Mondo y Molotov han lanzado abonos para disfrutar de las cuatro noches de conciertos con las que complementarán más allá de la medianoche esta oferta. Buena parte de las entradas anticipadas ya han sido despachadas y el ambiente podría superar a las noches de la Reconquista, cuando la ciudad volvió a salir en masa por la noche.

100% en hoteles y reproches por el Xacobeo Al comienzo del primer día de competición el alcalde confirmó el 100% de ocupación en los hoteles de la ciudad, superando de esta forma el 96% del fin de semana anterior. Abel Caballero calificaba este hecho de “superlativo” y señalaba que “Vigo ya está en las grandes rutas turísticas sin ninguna publicidad” ya que consideraba que la Xunta “solo publicita al Xacobeo” y no a la urbe olívica. Por su parte, la delegada del gobierno autonómico apuntó que “la Xacobeofobia del alcalde no tiene límites” ya que considera que “es el único que no es consciente de lo que supone en retorno económico”. Marta Fernández Tapias destacó los eventos como la regata de la Iacobus Maris, los conciertos de Muse y C.Tangana o el propio Marisquiño que el año santo “han permitido” y pedía a Caballero que “se sume por lo que supone el Camino de Santiago” para “darle a los ciudadanos lo que nos demandan”.