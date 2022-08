La empresa ferroviaria Renfe reforzará este viernes y sábado, 12 y 13 de agosto, sus servicios entre A Coruña y Vigo con motivo de la celebración de O Marisquiño, para lo cual se contará con más de 1.100 plazas extra para los viajeros que se desplacen a la festividad en la ciudad olívica.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte ha confirmado que los viajeros podrán disfrutar de un 10% de descuento sobre el mejor precio en el momento de compra. Para solicitar la rebaja en el precio, los pasajeros deberán solicitar el código descuento en el correo info@omarisquiño.com.

Esta no es la primera ocasión que Renfe facilita transporte para acudir a eventos de este tipo. Durante este verano la empresa ferroviaria amplió sus servicios para O Son do Camiño, el Atlantic Fest o el Festival Internacional do mundo celta de Ortigueira.

Por último, Renfe aconseja anticipar la compra por los canales de venta habituales —renfe.com, taquillas, máquinas autoventa, la app RenfeTicket o el teléfono 912 320 320— para evitar aglomeraciones y garantizar la plaza a los viajeros.