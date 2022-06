El Festival Latitudes que la Xunta anunció que se celebrará los días 19 y 20 de agosto en el muelle de trasatlánticos de Vigo está entre los más esperados del año. Pero no solo por que la música en directo regresa al muelle olívico, donde también actuará C. Tangana este año, sino porque hasta ahora no se había dado ninguna pista sobre los artistas que actuarán. Quedan menos de 24 horas para conocer el cartel.