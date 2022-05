Un fallecimiento de impacto para el mundo de la novela negra en España y en especial, para los miles de lectores que se engancharon a la saga protagonizada por el carismático inspector Leo Caldas. El escritor vigués Domingo Villar ha muerto a los 51 años de edad.

Desde la madrugada de este lunes que Villar se debatía entre la entre la vida y la muerte. Había ingresado en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, que es el sangrado en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo rodea. Minutos antes de las 12:00 de este miércoles, sus editoriales, Galaxia, que lo publicaba en gallego, y Siruela, que lo traducía al castellano, han informado del óbito, que ha causado un impacto inmediato y masivo en las redes sociales, con cientos de mensajes de condolencias.

Se ha ido uno de los grandes. Nuestro autor, nuestro querido amigo Domingo Villar.

Todos y cada uno del equipo de Ediciones Siruela guardaremos como un tesoro tantos momentos compartidos. DEP. pic.twitter.com/4hQ4dkWI8H — Siruela (@edicionesiruela) 18 de mayo de 2022

El padre literario del inspector Caldas fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de Beade alrededor de las 5:00 horas de la madrugada del lunes. Durante todo este tiempo su estado de salud ha sido muy grave, de muerte cerebral. Sin embargo, hasta el último momento el entorno del escritor mantenía la esperanza de que lograse recuperarse, algo que finalmente no ha sucedido. Su muerte se ha confirmado a primera hora de esta mañana.

Aunque residente en Madrid, Villar se encontraba en su ciudad natal cuidando a su madre cuando le sobrevino este grave problema de salud.

Nacido en 1971, Domingo Villar es el principal exponente del bum de la novela negra en Galicia gracias a la saga de obras protagonizada por el inspector Leo Caldas. Esa trilogía —Ollos de auga, A praia dos afogados y O último barco— está ambientada en distintos escenarios de la ría de Vigo y su área.

"La ciudad de Vigo, la ría, el clima, esa doble manera de ser ciudad rural y urbana a la vez, ser territorio de frontera... Todo ello hace una implosión en mi manera de escribir", reflexionaba Villar en la última entrevista que concedió a FARO, el pasado mes de marzo, con motivo de su reconocimiento como Vigués Distinguido.

Comunicado íntegro de Galaxia:

No día de hoxe, recibimos a tristísima nova do pasamento do noso amigo e autor Domingo Villar. A Editorial Galaxia está consternada, rota de dor, diante deste feito inxusto e terrible. A morte sempre é dura de aceptar, pero cando falamos dalguén tan novo, tan cheo de vida e alegría como foi Domingo VIllar, daquela vólvese algo inaturable. Dende a Editorial Galaxia sumámonos á dor da súa familia, de Bea e dos seus tres fillos, así como dos milleiros de lectoras e lectores que Domingo Villar tiña espallados por todo o mundo. Na nosa lembranza queda para sempre o recordo eterno dun home bo, agarimoso, atento, sempre fiel a esta editorial e a quen queriamos coma un irmán. Descansa en paz, Domingo querido. Non imos esquecerte nunca.