Reigosa gobernará un segundo mandato con un 72,3% de apoyos

La participación era una de las incógnitas de la jornada y finalmente cayó desde el 22% de hace cuatro años hasta un 12%. Aún así, se mantuvo por encima de la cifra más baja de la historia de la institución –un 8,6%–, registrada en 2014, cuando Salustiano Mato también se enfrentó a las urnas en solitario.

La mayor abstención se dio entre los estudiantes –solo votaron 800 de los más de 18.000 convocados– y entre los profesores no funcionarios (PDI-B), ya que solo acudieron a las urnas el 38,2%. La participación de los docentes funcionarios (PDI-A), el colectivo que tiene mayor peso en la elección del rector, fue la más alta, del 74,31%, y la del Personal de Administración y Servicios (PAS) alcanzó un 66,84%.

En total, votaron 2.447 personas en las 23 mesas habilitadas en los diferentes centros de las 20.294 que integraban el censo electoral en los tres campus.

Reigosa arrasó entre el colectivo estudiantil, con 612 votos reales frente a los 194 en contra –el 72,6% de los emitidos–, y también logró el aval del PDI-A, que depositó 428 papeletas a favor frente a las 146 en contra. Entre los profesores no funcionarios, el 85,5% de los votos válidos fue también para el candidato de H2040.

Sin embargo, Reigosa no fue capaz de cosechar el mismo apoyo entre el PAS que hace cuatro años. Y logró imponerse al “no” por una diferencia mínima de solo nueve votos y gracias al apoyo de los trabajadores del campus de Ourense, el único donde cosechó más papeletas positivas que contrarias –36 frente a 16–. En Vigo y Pontevedra, la opción mayoritaria de este colectivo fue el voto en contra, aunque por una corta diferencia, de 3 y 8 votos, respectivamente. Además, un total de 41 fueron emitidos en blanco y 6 se declararon nulos.

La jornada electoral, durante la que la comunidad universitaria también eligió a los miembros del Claustro, estuvo marcada por la repentina muerte el martes del vicerrector de Organización Académica y Profesorado, Manuel Ramos, que también se presentaba a la reelección.

Reigosa, muy afectado y sin poder contener las lágrimas, votaba en su mesa de Biología a primera hora de la mañana. “Vimos a votar por Manolo. Cando hai unha perda así, todo pasa a un segundo plano. Hai catro anos estábamos aquí cheos de ilusión. O luns estabamos con el cheos de propostas para o futuro e de ilusión para facer unha universidade mellor e agora xa non está”, comentaba con la voz entrecortada.

Reigosa coincidió con la vicerrectora Belén Rubio, que también se mostraba muy afectada por el fallecimiento de Ramos. Ambos recibieron el pésame de los trabajadores y profesores con los que coincidieron en el salón de actos del Edificio de Ciencias Experimentales, donde estaban instaladas las mesas de votaciones de Biología, Ciencias del Mar y Química.

“Hai que facerse fortes por el e por iso vimos votar hoxe. O resultado é o de menos e agora mesmo hai que estar coa familia e cos amigos porque é unha perda irreparable. Non hai palabras”, concluía Reigosa sin ánimo para continuar.

La jornada transcurrió con normalidad y, poco después de cerrar las urnas, el líder de H2040 volvía a comparecer ante los medios en la Plaza Miralles. El vicerrector José Luis Míguez leyó un comunicado en su nombre y anunció que no iban a esperar ni a hacer ninguna valoración de los resultados. De hecho, admitieron que, tras conocer el fallecimiento de Ramos el martes, valoraron si seguir adelante.

El segundo mandato del sexto rector de la UVigo tendrá como objetivos principales aumentar el peso internacional y la captación de alumnos extranjeros, la lucha por la igualdad y la apuesta por la sostenibilidad y el impulso del gallego.

Su programa electoral también marcaba como uno de los principales retos el relevo generacional de la plantilla ante las jubilaciones masivas que se producirán en los próximos años. Precisamente, este desafío, común a toda las universidades españolas, recaía en Manuel Ramos, de cuyo vicerrectorado dependieron algunas de las medidas más importantes del gobierno de Reigosa durante los últimos 4 años, así como una parte destacada en la gestión de la pandemia.

Entre las prioridades de la próxima legislatura, continúa la apertura en la ETEA de un polo científico y docente que integre la sede del Campus del Mar, así como el traslado de la Facultad de Ciencias del Mar y de dos másteres de la de Biología.

La UVigo ya es titular del edificio Faraday y, durante la campaña, Reigosa anunció que ya habían alcanzado un acuerdo con Zona Franca para la cesión del Siemens. Tras su victoria de ayer volverá a retomar las conversaciones con la Xunta para que le traspase el edificio Morse y la Enfermería.

De acuerdo con el calendario aprobado por la Comisión Electoral de la UVigo, los resultados serán proclamados mañana de forma provisional. Y se abrirá un periodo de reclamaciones desde el 6 al 10 de mayo antes de ratificarlos definitivamente el día 11.

Manuel Reigosa y su equipo podrán tomar posesión de su cargo una vez que su nombramiento sea ratificado por el Consello de la Xunta y publicado en el Diario Oficial de Galicia (D.O.G.)

Luto oficial por una “figura gigante”

La UVigo vivirá hoy una jornada de luto oficial en memoria del vicerrector Manuel Ramos, fallecido repentinamente el martes a los 56 años. Y el próximo día 12 de mayo se celebrará un homenaje en el campus vigués para recordar a una “figura gigante”, que deja un “inmenso legado”.

Minutos después de cerrarse las urnas y sin conocer los resultados, Reigosa y varios integrantes de su candidatura y del vicerrectorado de Ramos comparecieron en la Plaza Miralles visiblemente conmocionados. También quisieron estar presentes, entre otros, responsables equipo de Gerencia y compañeros de la Escuela de Telecomunicación.

El vicerrector de Planificación, José Luis Míguez, leyó, sensiblemente afectado y en nombre del líder de H2040, un comunicado para lamentar la pérdida de “un amigo entrañable, un compañeiro inmellorable, un camarada”, además de “traballador infatigable e fonte de inspiración impresionante”.

Tras conocer su inesperada muerte, el equipo llegó a valorar la retirada, pero finalmente siguió adelante: “O noso benquerido Manolo non nolo permitiría, despois de tanto como el investiu no desenvolvemento do programa e dos compromisos recollidos no programa de goberno”.

Tras expresar en público su compromiso con la sociedad que él soñaba, “máis xusta, máis fraterna e máis solidaria”, Reigosa y los integrantes de su equipo se desplazaron al tanatorio para trasladar las condolencias a la familia de Ramos.