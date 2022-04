“Hay que trabajar sin descanso para que los que creen que lo hacemos bien vayan a votar”

La mitad de su mandato ha estado marcada por la gestión de la pandemia, uno de los principales avales con los que ahora aspira a la reelección. Reigosa está orgulloso de un equipo que “estuvo al pie del cañón día y noche” y de toda una comunidad universitaria que “arrimó el hombro” para seguir funcionando. Se enfrenta a las urnas en solitario, pero deberá sumar más votos positivos que negativos por lo que anima a quienes le apoyan a no faltar a la cita electoral del próximo 4 de mayo.

–Por segunda vez en la historia de la UVigo se presenta un solo candidato, pero esta vez será posible votar en contra. Usted planteó que la falta de alternativas puede significar que la gente está contenta con su gestión, pero también apunta a un interés por fomentar el voto negativo. ¿Tiene miedo a perder presentándose en solitario?

–Miedo en absoluto. Si la comunidad universitaria mayoritariamente vota que no, aceptaré esa decisión. De utilizar esa palabra, lo haría con la desmovilización. Puede haber gente que esté satisfecha con nuestro trabajo, incluso mucho, pero que piense que ya está todo ganado al haber un solo candidato. Nosotros hacemos una interpretación muy estricta de lo que dicen los estatutos, hay que alcanzar más votos positivos que negativos. Y es posible que no los obtengamos. Esto supondría una complicación desde el punto de vista institucional porque habría que convocar nuevas elecciones en tres meses y durante ese tiempo estaría alguien de nuestro equipo en funciones. Habría cosas negativas para la Universidad. Pero es una posibilidad que ya estaba en los estatutos de 2010 y es un buen síntoma de democracia. A veces es más fácil acogerse bajo la bandera del no que encontrar un candidato alternativo. Pueden juntar más fuerzas ahora y después, en unas nuevas elecciones, siempre es posible que haya dos candidatos nuevos.

–En 2014 la participación cayó hasta un 8,6%. La campaña empieza el martes, ¿cómo la plantea para tratar de impulsar el voto?

–Vamos a hacer exactamente la misma campaña que si hubiese otros candidatos. Es más incómodo, porque no puedes confrontar. De hecho, la gente que va a votar en contra no lo va a argumentar. Pero visitaremos todos los centros para reunirnos con todos los colectivos, tanto los que ya están establecidos como los que nos lo pidan durante la campaña. Explicaremos nuestras propuestas y si nuestra idea es apoyada haremos mucho hincapié en que hay que ir a votar. Si se quiere que continuemos hay que ir a votar sí.

–¿Le preocupa algún sector? Los estudiantes siempre son los más reacios a votar.

–Hay que trabajar con todos por igual y escucharlos. Es algo que hicimos bien durante el mandato. Es obvio que nadie puede estar satisfecho al 100%, como no lo estoy yo ni nadie del equipo, pero hay que hacer entender que se hizo todo lo que se podía y cumplimos con lo que estaba previsto en nuestro programa de gobierno.

–Hace 4 años obtuvieron el apoyo mayoritario de todos los sectores. Aquí no se manejan sondeos pero ¿qué perspectivas tienen ahora?

–En todos los sectores y los tres campus, sí. Efectivamente no hay ningún sondeo, por eso digo que hay que trabajar sin descanso para conseguir que los que piensan que lo estamos haciendo bien vayan a las urnas. Incluso más que hace 4 años. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que se puede votar no o cree que nadie lo hará, pero eso no lo sabemos.

–La decisión más polémica de su mandato fue el traslado de titulaciones al centro. Incluso se creó una plataforma en torno a la que hubo movimientos para formar una candidatura alternativa. Tras no obtener el apoyo necesario dijo que se perdía una oportunidad histórica. ¿Volverá a ponerla sobre la mesa si gana?

–Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que hicimos un gobierno participativo, abierto y transparente. Aunque pensaba que era una oportunidad única, desde el primer momento planteé que no íbamos a hacer ningún movimiento que no estuviese fuertemente apoyado. Y no quiero cambiar esa forma de gobernar. Ahora mismo estamos peleando por el movimiento hacia la ETEA de la Facultad de Ciencias del Mar y dos másteres de Biología, aunque los tiempos y los interlocutores ya cambiaron. ¿Si plantearemos algo más? No. Las titulaciones entienden que dan mejor servicio al estudiantado y a la sociedad en el campus y yo lo respeto e, incluso en ciertos aspectos, lo comparto. Pero no me quitan la idea de la cabeza de que fue una pena que el debate coincidiese con un movimiento preelectoral. Y seguramente algunas personas no se habrían manifestado de la misma manera, que para mí fue dolorosa. Estoy satisfecho del trabajo de consulta, pero un poco triste porque no fui capaz de explicar la importancia de ese movimiento para alguna titulación que puede tener obstáculos en el futuro.

–Siempre ha dicho que está muy contento con su equipo y la mayoría de sus miembros repiten. Pasa de 9 a 11 vicerrectorados y uno de ellos se dedicará a la internacionalización, una de las líneas principales de su programa electoral, y tendrá entre sus misiones la de captar más alumnos extranjeros.

–Estoy orgulloso y agradecido. Todos estuvieron totalmente comprometidos e implicados. Lo que hacemos es recuperar el mismo número de vicerrectorados que teníamos en la convocatoria anterior, pero perdimos dos miembros durante el mandato. Y además hay una reestructuración en relación con las líneas del plan estratégico. Una de las carencias que tenemos es la internacionalización. Los datos de todas las universidades españolas son muy malos, en parte porque no ayudan las normativas. Las nuevas leyes, sobre todo, la de Ciencia, que aún no está aprobada, lo van a facilitar. Queremos apostar por la internacionalización en todos los niveles: profesorado, alumnado y PAS. Confío mucho en la persona que se va a hacer cargo de este vicerrectorado y espero que los datos dentro de cuatro años, si la comunidad universitaria nos da su confianza, sean más positivos.

–Concurre a las elecciones con un equipo mayoritariamente femenino.

–No miré el género, sino la competencia y estoy enormemente satisfecho con las personas que aceptaron venir. En todo caso, concuerda con una apuesta muy decidida por la igualdad. Una de las medidas más llamativas que llevamos en el programa es la docencia cero y del 50% para las investigadoras en los dos primeros años tras ser madres. Hasta el momento del nacimiento de los hijos están a la par de los hombres, sin diferencias significativas, pero en ese momento se produce un obstáculo evidente en su carrera. Esta medida piloto va a permitir que no pierdan el pie en la investigación, que es lo que después lleva aparejada la pérdida de sexenios, de promoción profesional… Por eso tenemos menos catedráticas y titulares que en el caso de los hombres.

–Otro reto importante del próximo gobierno universitario será el de las jubilaciones masivas de profesores.

–Será un problema en todas las universidades españolas y en la nuestra especialmente porque cuando fue creada captamos mucho profesorado de muy buen nivel, pero todos tienen unas edades muy semejantes, por lo tanto será un cambio bastante brusco. Llevamos una serie de medidas y quizá la más llamativa sea el adelanto de la contratación de nuevo profesorado un par de años antes de que se produzca la jubilación. Y, al mismo tiempo, habrá un incentivo para los que se jubilen de forma anticipada. Esto nos permitirá hacer una programación más adecuada frente a este recambio generacional acelerado. Seguramente, es el reto más importante que tenemos como institución junto con los tres grandes ejes de impulso del gallego, igualdad e internacionalización. Y llevamos más medidas como aprovechar lo previsto en la LOSU para crear figuras propias semejantes al PP1 Y PP2 que tanto éxito tuvieron en nuestra institución. Y, desde luego, todos los programas de retención y captación de talento nos van a permitir tener cantera y que esté preparada para cuando sea imprescindible ese relevo.

–También darán continuidad a la captación de investigadores consolidados como Liz Marzán, un regreso en el que llevaban trabajando durante toda la legislatura.

–Para mí es una ilusión que el profesor Liz Marzán se reincorpore, ahora mismo a tiempo parcial, y espero que en breve a tiempo completo. Es un activo impresionante porque el talento de este nivel ayuda muchísimo, no solo por su labor o reconocimiento social, sino también para atraer más. Cuando tienes personas como Liz en tu institución es mucho más fácil que otros de altísimo nivel puedan venir. Nos va a ayudar en la internacionalización y en el aumento de la calidad en general.

–Pretenden construir un nuevo módulo para el centro atlanTTic.

–En las evaluaciones que hace la Xunta de nuestros centros de investigación una de las cosas que se destacan es que está muy mezclado con la propia Escuela de Telecomunicación. Es un centro potentísimo, que tiene muchísimo recorrido y está en una situación inmejorable en cuanto a publicaciones e impacto. Y merece tener un edificio propio. No lo planteamos como un edificio exento, sino como una ampliación, pero que no sería de la escuela. Una situación semejante a la de Cinbio y Cintecx. Y también tenemos la propuesta de trasladar el Centro de Investigación Mariña (CIM) a la ETEA. Tenemos algunas infraestructuras ya clarísimas en Ourense y Pontevedra y estas dos en Vigo también tienen prioridad. Y formarán parte del plan que tenemos que negociar con la Xunta y las otras dos universidades gallegas cuando acaben nuestras elecciones.

–La próxima legislatura se desarrollará dentro del nuevo Plan de Financiación Universitaria 2022-26 , con el que usted se ha mostrado satisfecho. ¿Le permitirá llevar a cabo todas las medidas que propone?

–Lo que tiene que ver con estas infraestructuras va aparte, es una financiación adicional. Ya en la anterior etapa calculamos los costes de medidas como la paga extra o la bajada de docencia de 320 a 280 horas y la desviación fue mínima. No pudimos hacerlo todo el primer día, porque siempre hay limitaciones que tienen que ver con la masa salarial y las provisiones presupuestarias, pero en todo caso fuimos capaces. Y en este momento también tenemos evaluado el coste de medidas y con más seguridad, porque conocemos las cuentas desde dentro. El nuevo plan de financiación fue una negociación muy buena por parte de las dos consellerías y las tres universidades. Yo estoy muy satisfecho y nos va a permitir adelantar este recambio generacional porque no estamos tan constreñidos como en la etapa anterior. Y además si hacemos las cosas bien vamos a recibir más dinero. Estoy seguro de que esté quién esté en el Rectorado, la UVigo lo va a hacer bien y va a ser capaz de captar muchos fondos.

–En lugar de un Vicerrectorado de Economía propone uno de Relaciones con la Empresa, ¿con qué competencias?

–Siempre fuimos tremendamente respetuosos con los estatutos y los que se aprobaron en 2019, con el mandato ya empezado, marcan que los presupuestos dependen de la Gerencia. Por lo tanto, vamos a hacer una reordenación para que haya una vicegerencia que se ocupe de esto. Durante el mandato, si conseguimos la confianza, vamos a hacer mucho hincapié en la relación público-privada y la colaboración con empresas. Ahora mismo, de Europa nos llega un mensaje muy claro, las universidades tienen que estar con las instituciones pero también con las empresas. Y los fondos Next Generation tienen mucho que ver con esa colaboración público-privada.Por lo tanto, merecía la pena hacer un vicerrectorado específico. En estos cuatro años avanzamos bastante en la confianza con las empresas a través del trabajo de muchos vicerrectorados y ahora vamos a tener una específica.

–¿Será esa vicegerencia la que elabore los presupuestos?, ¿continuará el equipo gerencial actual?

–Tal y como dicen los estatutos, la Gerencia se tiene que ocupar de la elaboración y de las cuentas de la institución lógicamente bajo el mandato del Rectorado, que es el que marca las líneas políticas y quien tiene la responsabilidad. No voy a desvelar las personas que van a estar dentro del equipo gerencial hasta después de las elecciones en el caso de que ganemos. Además la propuesta debe aprobarla el Consello Social.

–En su programa proponen seguir reduciendo la carga horaria y el pago de las extra, dos de las medidas estrella de hace 4 años.

–La paga extra ya está dentro de los presupuestos, no implica buscar recursos. En 2020 tuvimos un superávit de 2,3 millones, las cuentas están muy saneadas y ahora la ventaja es que algunas de las medidas no van a suponer tener que hacer recortes. Y en la docencia vamos a seguir avanzando, lo lógico son 240 horas.

–¿Anunciará alguna otra medida estrella en campaña?

–En las líneas programáticas que entregamos está todo el programa electoral resumido. Nuestra apuesta sigue siendo el diálogo, el debate y la negociación. Estoy tremendamente orgulloso de la Gerencia y de todo el equipo rectoral, especialmente del Vicerrectorado de Profesorado, por el trabajo realizado con la representación sindical. Y en el Claustro y el Consello de Goberno la mayoría de acuerdos se toman por asentimiento. Vamos a seguir por esa línea. Y como prueba de que nos gusta mucho el debate, los tendremos durante la campaña, entre el candidato y los profesores, PAS y alumnos. Y espero que haya fuego granizado.

–¿Cómo avanza el proyecto en la ETEA? El CSIC ya ha lanzado un concurso arquitectónico para su sede.

–El Faraday es nuestro y además vamos a tener dinero para su remodelación. Solo queda un mínimo obstáculo burocrático para ejecutarlo que espero que esté solucionado en breve. Pero tengo la mano tendida a Zona Franca, a la que pedimos el edificio Siemens, y a la Consellería de Facenda, porque queremos utilizar el edificio Morse y la Enfermería. Nos gustaría llevar a la ETEA la Facultad de Ciencias del Mar al completo, los másteres de Biología Marina y Acuicultura, el Campus del Mar y el CIM. Y dependemos de la respuesta de las instituciones. Es una ubicación fantástica y que la facultad esté en un sitio tan maravilloso nos ayudaría a atraer alumnado internacional. La relación con el CSIC está siendo magnífica y tiene que ser aún más importante. Ellos van a participar en nuestros másteres y doctorados y van a hacer investigación con nuestros grupos. Son los mejores socios que podíamos tener. Para nosotros es fantástico que estén allí y que ya vayan por delante y lo que esperamos es que se complete esa Ciudad del Mar de la que se empezó a hablar hace 20 años.

–Este lunes los conselleiros de Educación y Economía asisten a la firma del convenio del grado dual en Automoción, ¿se podrá estrenar en septiembre?

–Soy razonablemente optimista porque son muchas las titulaciones de universidades españolas que están a la espera tras la aprobación del nuevo decreto y espero que haya una solución temporal. Estoy tremendamente orgulloso no solo de que van a firmar este convenio Stellantis, Ceaga y CTAG y de que después se van a sumar más colectivos, sino que además van a participar a lo largo del tiempo. La titulación se adaptará a lo que necesita el sector. Estas menciones duales son líneas de futuro muy interesantes.

–Las buenas noticias que se han conocido estos días sobre la fábrica de chips, una idea que surge del profesor Francisco Díaz, es un ejemplo de lo puede aportar la UVigo a su entorno y a toda Galicia.

–Y el Laboratorio de Comunicaciones Cuánticas ya es una realidad, recibiremos 7,8 millones y estoy seguro de que va a ser un faro de atracción de talento sumado a las capacidades que ya tenemos gracias al trabajo del profesor Marcos Curty. Me comprometo a que esos talentos que vengan, inicialmente pagados con fondos europeos, tengan entrada en la plantilla docente de la UVigo. Hablamos de gente de primerísimo nivel y una apuesta así les ayudará a dar el paso. Y la fábrica de chips forma parte del acuerdo general que tenemos con Zona Franca. Estamos muy abiertos y agradecidos de la oportunidad que nos da de forma parte de esta asociación público-privada.