Lengua y tecnología, la ecuación del futuro

Las humanidades reivindican hoy un papel esencial, tanto el más tradicional a la hora de estimular el pensamiento crítico, como su aplicación a las tecnologías más vanguardistas para permitir el desarrollo de las empresas y la sociedad. El ciclo “A Galicia que funciona” organizado por FARO y la Universidad de Vigo cerró ayer su primera programación con la charla “As linguas, do laboratorio á empresa”, en la que participaron Rosalía Rodríguez Vázquez y Miguel Cuevas Alonso, ambos profesores y coordinadores del Laboratorio de Lenguaje y Cognición, junto con Pilar Blanco Tuimil, directora de la consultora Exportrends, y moderados por Inmaculada Anaya Revuelta, vicedecana de Comunicación, Captación y Diversidad de la Facultad de Filología y Traducción.

“O desenvolvemento do coñecemento no século XXI pasa pola aplicación das tecnoloxía ás linguas e viceversa“, destacó Inmaculada Anaya, que pidió a los conferenciantes una breve presentación de sí mismos como ejemplo de esta interacción y antes de abordar el trabajo que realiza el Laboratorio de Lenguaje y Cognición y la proyección de su investigación en la empresa.

El “periplo académico e persoal” de Rosalía Rodríguez arrancó en Vigo, la ciudad donde se licenció en Filología Inglesa y obtuvo un grado superior en música: “Buscaba algo que me permitise aunar os dous campos de investigación, algo que daquela era difícil, e marchei a Edimburgo cunha bolsa para cursar un máster en Lingüística e Música. Despois fixen o doutoramento, volvín a Vigo dous anos e marchei de novo a París, ao CNRS (Centro Nacional de Investigación). Regresei de novo a Vigo, onde dou clase e investigo e pronto farei unha estadía de 6 meses nun laboratorio da Universidade de Nova York semellante ao noso e onde espero establecer redes e colaboracións transoceánicas”.

Miguel Cuevas, por su parte, se licenció en Hispánicas en la Universidad de Oviedo y tuvo su primera experiencia “na relación coas empresas” en el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) de la capital asturiana, donde trabajó en cómo modelar los contenidos web para mejorar las búsquedas. Después hizo su tesis en Vigo y se incorporó a la plantilla docente e investigadora.

“Yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago y es algo que siempre pongo en valor. Estoy muy contenta de haber hecho una carrera de humanidades, aunque luego dirigí mi formación a los negocios. Algo que continúo haciendo. He fundado tres empresas, la última, una start-up dedicada al renting de vehículos nuevos y motorsharing. Me apasiona el mundo de las humanidades y también el de los negocios y creo firmemente que pueden converger y que es el futuro de la sociedad”, subrayó Pilar Blanco, que calificó la Facultad de Filología y Traducción de “referente” para ella.

Miguel Cuevas detalló las aplicaciones de la investigación que desarrollan en su laboratorio, cada vez más parecido a los del ámbito de las ciencias experimentales gracias a la introducción de tres disciplinas que constituyen sus ejes principales de trabajo: la fonética y la fonología experimental, la psiconeurolingüística y la aplicación de las tecnologías.

Dentro de la primera línea, los estudios que desarrollan están relacionados con la multimodalidad y son necesarios, por ejemplo, para las aplicaciones de procesamiento de la voz como Siri o Alexa. Los registros fisiológicos, por su parte, permiten ver cómo y en qué zona del cerebro se procesa el lenguaje. Y la tecnología hace posible la lingüística clínica, un campo en el que el laboratorio vigués busca utilizar el lenguaje como factor predictivo o indicativo de una discapacidad o enfermedad, además de aportar soluciones que favorezcan la comunicación. “E un dos aspectos máis relevantes nos que traballamos é o tratamento de grandes bases de datos mediante algoritmos ou programas de procesamento”, añadió Cuevas.

Su compañera Rosalía Rodríguez describió el equipamiento con el que se ha ido reforzando el laboratorio, desde su primera cabina insonorizada, para poder desarrollar esta investigación “puntera y de calidad”. Gracias a la financiación estatal conseguida hace unos años, sus instalaciones cuentan con un equipo de NIRS (espectroscopía cercana al infrarrojo) y otro de electroencefalografía. “Para chegar a ter un entendemento holístico tamén contamos con elementos que nos axudan a determinar a resposta fisiolóxica, dende a respiración á resposta cardiovascular ou electrodermal. E un eyetracker para analizar onde se pousa a pupila cando conversamos con alguén ou cando ollamos unha pantalla”, explicó.

La internacionalización es una de las señas de identidad de la Facultad de Filología y Traducción, que tiene entre sus principales objetivos potenciar la capacidad de sus alumnos para trabajar en otros mercados, así como “atraer a alumnos doutros países e culturas”, comentó Inmaculada Anaya antes de preguntar a Pilar Blanco sobre los aspectos de la formación que considera más importantes en este ámbito.

“Me parece muy interesante lo que hace el Laboratorio de Lenguaje y Cognición. La empresa es comunicación constante, verbal y no verbal. Y si no entendemos esto, no entendemos nada. En un mundo tan cambiante es muy importante tener profesionales muy bien formados en comunicación y en idiomas. Cada día, las empresas con las que trabajamos nos trasladan sus problemas por la falta de materia prima derivada de la guerra de Ucrania o la de microchips. Y en unos pocos años nuestra orientación se dirigirá a los mercados asiáticos, sobre todo, y también al africano. Nosotros acabamos de obtener varias licitaciones con productos catalanes y asturianos en Angola, Mozambique y Ghana. El conocimiento en lenguas asiáticas, francés y portugués será muy importante. Una de las bases de la facultad tiene que ser la formación en multidiomas, sin ella será difícil colocarse”, subrayó.

Y como segundo aspecto, Blanco señaló el conocimiento multicultural: “A mí me ha tocado mucho trabajar en diferentes mercados, desde China a Marruecos, pasando por Canadá, EE UU o Latinoamérica. Las empresas no podemos tener éxito en la comunicación si no tenemos en cuenta la multiculturalidad verbal y no verbal. Vamos a necesitar de alumnos con conocimientos en este ámbito y en multidiomas para que las empresas tengan éxito ahora y en un futuro a medio y largo plazo. Estaremos encantados de contar con gente como la que vosotros formáis aquí”.

Al hilo de esta intervención, Anaya insistió en el “enorme potencial” de los estudios que oferta la facultad y se refirió a otra de las características que le confieren una personalidad propia, la confluencia de tradición y vanguardia, para pedirle a Miguel Cuevas que mencionase algunas experiencias sobre la integración de los filólogos en el mundo de las tecnologías.

“Eu mesmo son un exemplo. Tiven o meu primeiro descubrimento do potencial do noso coñecemento nas tecnoloxías no CTIC de Oviedo. E hoxe é un dos mercados de traballo por explotar no ámbito da filoloxía e a tradución. Cada vez máis xente con esta formación está traballando en empresas tecnolóxicas. E a demanda crece. É un mercado emerxente xunto cos que xa existían como a docencia”, apuntó.

Entre los ejemplos de esta aportación de los filólogos, Cuevas mencionó a los expertos de la Universidad de Barcelona que trabajaron con Telefónica en los primeros reconocedores de voz, al catedrático Manolo Gallego, uno de los impulsores del dominio .gal, o al gijonés Sergio Álvarez, que trasladó al español la tecnología de Alexia y hoy trabaja en la sede de Amazon en Turín.

“A interacción entre tecnoloxía, lingua e empresa da froitos moi interesantes tamén na lingüística clínica ou na forense. Hai aplicacións que permiten recoñecer a falantes, por exemplo, no caso de secuestros. Sona moi CSI pero facémolo nós. Tamén o feito de investigar en aspectos como a multimodalidade nos sitúa nun lugar moi interesante para a comunicación audiovisual ou a comunicación na empresa. Na literatura, as tecnoloxías axudan a establecer a autoría de textos e, na parte de tradución, aquí trabállase nas técnicas do subtitulado e refalado.Sen dúbida, vangarda e tradición son o selo da nosa facultade”, concluyó Cuevas.

Por si todavía no fuesen suficientes argumentos para que los futuros estudiantes defiendan las humanidades frente a sus padres como opción de futuro, Rosalía Rodríguez y Pilar Blanco reforzaron la lista. “Somos unha facultade altamente investigadora, cun capital humano riquísimo en numerosos eidos, todos eles coincidentes con valores emerxentes e necesarios na nosa sociedade. En segundo lugar, a nosa é a facultade máis cosmopolita da UVigo, aquí estuda xente de todos os continentes e é unha maneira de mergullarse nesa multiculturalidade tan necesaria hoxe en día. E ademais damos oportunidades aos nosos alumnos para ir a outros países. En terceiro lugar, somos unha facultade igualitaria. O respecto á diversidade e a igualdade son valores que rexen a convivencia. E, por último, é unha facultade ilusionante. O noso lema é “Sen palabras, non hai soños”. Queremos ofrecer aos alumnos as ferramentas para que realicen os seus soños. A docencia é magnífica, pero tamén hai saídas no mundo empresarial, a tradución e a interpretación, a asesoría lingüística ou a cultura e a creación. Só tedes que marcalas vós”, animó Rodríguez a los estudiantes presentes.

“Quiero transmitiros que os saquéis el complejo de la formación en humanidades porque tenéis un valor muy importante que necesita la sociedad. Esto sí tiene salidas en el mundo. El pensamiento crítico y el conocimiento que necesitamos para poder avanzar solo puede salir de facultades como ésta”, añadió Blanco, quien también enumeró las habilidades formativas que considera más importantes.

“La carrera profesional es muy larga, no termina con un título. Vamos a tener que formarnos y adquirir conocimientos en múltiples disciplinas durante toda la vida. Y las empresas necesitan equipos multidisciplinares que incluyan a expertos no solo en lenguas y culturas diferentes, sino también en pensamiento crítico, comunicación, redes sociales, marketing, publicidad... También os animo a hacer prácticas. Estamos deseando teneros cerca, que compartáis con nosotros vuestro conocimiento, aprendáis de las empresas y dejéis vuestro poso en ellas. Necesitamos trabajar juntos, empresas y academia, para que esta sociedad sea más justa y comunique muchísimo mejor”, destacó.

En el turno de preguntas, uno de los asistentes se interesó por profundizar en el perfil del candidato ideal. “Alguien con capacidad de comunicarse de forma muy profesional en diferentes idiomas, sabiendo argumentar o hacer llegar un producto. No os sintáis limitados porque vais a salir con una base y después aprenderéis cada día”, respondió Pilar Blanco.

“Hai un valor que temos e ensinamos aquí e que non ten ningún deses outros ámbitos cos que podemos traballar. Un enxeñeiro pode facer un proxecto perfecto, pero se non é capaz de transmitir, de facer chegar ben a súa mensaxe, gañará outro peor elaborado pero que sexa máis fácil de entender. E isto hoxe é o que demanda a sociedade e o mundo da empresa”, remarcó Inmaculada Anaya.

En este sentido, Blanco puso como ejemplo de gran actualidad la redacción de las ofertas que optarán a los fondos europeos Next Generation y Miguel Cuevas, por su parte, animó a los estudiantes a “non ter medo á hora de aplicar os nosos coñecementos noutros ámbitos”.

la opinión de los estudiantes