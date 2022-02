“A Galicia que funciona”, el ciclo de conferencias y debate impulsado por FARO y la Universidade de Vigo para ofrecer respuestas a los desafíos y preocupaciones de la comunidad y servir de guía para la prosperidad, arranca esta mañana con una mesa redonda sobre ciberseguridad.

El debate, que estará moderado por la vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais de la UVigo, Mónica Valderrada, contará con la participación como ponentes de Ana Fernández, docente e investigadora do Departamento de Enxeñaría Telemática e coordinadora do Mestrado en Ciberseguridade de la UVigo; David Álvarez, titulado do Mestrado de Ciberseguridade y estudiante del Programa de Doutoramento de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións da UVigo, y Iago López, CISO de Gradiant. La jornada, que se desarrollará de 12 a 1 de la mañana, tendrá lugar en el salón de grados de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, en el campus de Vigo.

“A Galicia que funciona” pretende contribuir a insuflar dinamismo a la economía de la región y aportar propuestas ante los nuevos retos económicos y los desafíos en sostenibilidad y medio ambiente. El foro, que se desarrollará con mesas redondas quincenales, reunirá a profesores, catedráticos y también a directivos y empresarios, que pondrán sobre la mesa su experiencia en un mundo globalizado. Las actividades estarán abiertas al público en general, pero en particular a los alumnos universitarios. El programa que hoy arranca aspira a servir de factoría de ideas para la prosperidad y transformación de nuestro territorio dando además visibilidad a la Galicia que funciona.