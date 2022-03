Sálveme Dios si desmerezco tan diversa oferta culinaria como hay en Vigo si digo que La Aldeana, ahí en Rosalía Castro, 6, se ha convertido en el restaurante de moda en Vigo. Ayer me fui allí con Berto Cela, que con Geno Oubiña brilló haciendo su diseño de interiores, el conseguidor José Manuel Lorenzo Morales (ex presi de Representantes de Comercio) y el súper en Historia Daniel Bravo Cores, y quedé asombrado del gentío y la cola por una mesa. Advierto a los que conocen La Aldeana de siempre que ampliaron con el local contiguo y han multiplicado su oferta sin complicarse con cartas interminables: el pulpeiro, la tortilla inconmensurable, las croquetas de choco, las empanadillas y los mariscos que, eso sí, si los pides tú, sabrás porque ellos compran directamente en subasta. Pero no hay azar en lo que montaron los hermanos Manuel y Antonio David sino pura forja laboral surgida desde el Batallans en que nacieron y un gran currículum que ya antecedieron sus abuelos con un pequeño restaurante en Vigo, sus padres con el Obradoiro y Rianxo en Madrid, y ellos mismos toda la vida en hostelería en el Casino de Madrid, Cabo Mayor, Jockey y en la mismísima Casa Real. Pero hace 19 años volvieron a Vigo, cogieron La Aldeana a sus primos y ahora no dan abasto con su profesionalidad de alto standing a precios asequibles. Felicidades.

Los frescos 89 de Pereiro Hubo una fiesta el miércoles en la casa de la Plaza de la Constitución del docto Mancho Pereiro. No era para menos cumplir, tan fresco y jovial, 89 tacos, pero no quiso Mancho una fiesta global con todos sus deudos amicales porque entonces no llegaría la plaza, sino con sus hijos, nueras, algún nieto y su panda del barrio, gente como Pepe Ferradás y su dama, Ramón Pozo, Sesi Pino, Geno, Amparichu, la Natalí... Mancho, en cuya casa de Baiona se celebraron antaño los encuentros artísticos más inolvidables de la Galicia toda con el movimiento Atlántica por medio, quiso esta vez un cumple tranqui. Se tomaron unos buenos vinos en medio de un paisaje artístico señero y luego todos a su casa y Dios en la de todos ¡Felicidades! Y Luis Carballo, artista ¡Cuánto tiempo sin hablar con Luis Carballo, que ya sabéis que triunfa en la hostelería lisboeta! Ya hablaré de él por lo menudo pero por de pronto digo que el 31 de este mes inaugura una muestra de fotografía e ilustración en esa capital y su barrio de Marvila, donde florece el arte luso. Marvila Art Street es el título de la misma y yo quedé sorprendido con los trabajos que vi suyos.