La siniestralidad en la A-55, sin freno pese a su reforma millonaria, radares y tramos a 60 km/h

El Servicio de Emergencias de Mos así como el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) que son los que intervienen en este peligroso tramo de la autovía –en los que se incluyen las curvas de Los Molinos o las de Tameiga– acudieron el año pasado a un total de 131 intervenciones, donde prácticamente en su totalidad fueron accidentes pero también incidencias como retenciones en la circulación. Esta cifra no desmerece a la contabilizada en ejercicios anteriores. Por ejemplo; en el lustro comprendido entre 2009 a 2014, el tramo de A-55 entre Vigo y Porriño dejó casi 400 siniestros y más de medio millar de heridos, en 2015 fueron 103 accidentes, 108 en 2016, 133 en 2017, 140 en 2018 y 136 en 2019 según los datos de Ministerio de Interior-Dirección General de Tráfico.

Y es que esta cifra de 131 intervenciones en 2021 todavía sería mayor si se tienen en cuenta aquellos accidentes en los que interviene la Guardia Civil de Tráfico y no los servicios municipales, tal y como afirman desde el propio Concello mosense.

Buena parte de estos siniestros tienen un denominador común: el sentido Vigo. Y es que a pesar de que el tramo de bajada pueda parecer más peligroso, es la subida a la que genera casi el 70% de estas intervenciones, precisan fuentes del servicio. En cuanto a los puntos kilométricos, son el pk. 10, pk. 13 y el pk. 14 los más propensos a esta siniestralidad.

1-Reforma del vial por más de 6,5 millones En 2015 se licitaron las obras del vial que pese a los millones invertidos y el tiempo de ejecución no menguó los accidentes. 2-Media docena de radares en este tramo En la A-55 entre Vigo y Porriño son seis los radares que se encuentran los conductores, dos de ellos los que más sancionan de España. 3-Velocidades que no superan los 80 km/h La colocación de radares limitó las velocidades de este tramo a 60 y 80 km/h; muy por debajo de lo habitual en una vía de alta capacidad.

Medios insuficientes

Estos datos no hacen sino confirmar que la leyenda negra que acompaña desde hace años a la A-55 no es ningún cuento. Y más cuando los medios que se han puesto para frenar este goteo de accidentes semejan no tener efecto. Las obras iniciadas en octubre de 2015 por entonces el Ministerio de Fomento (ahora Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para mejorar su seguridad, concluidas en 2019 y licitadas por más de 6, 5 millones de euros no están fraguando una mejora de la circulación. Estas obras se prolongaron durante años pero no revirtieron los accidentes en carretera.