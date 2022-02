Nuevos radares en Vigo: ¿Qué cambia y qué infractores se libran?

Vigo ha incorporado esta semana nuevas cabinas de radar fijo. Sobre el papel, supone sustituir tres cajas viejas por otras tantas nuevas. Pero en la práctica, esta renovación va más allá. Se amplía el número de calles controladas en la ciudad y hay pilotos que antes podían ser denunciados y ahora ya no. Pero también habrá un cambio a la inversa.

¿En qué calles se han instalado?

Los tres nuevos radares fijos se han colocado en tres calles limitadas a 50 km/h. Una en el túnel de Beiramar (en el extremo más próximo a Teis), en la avenida de Europa y en Clara Campoamor (en sentido hacia el hospital Álvaro Cunqueiro).

¿Dónde habrá nuevos radares?

Según informó el Concello de Vigo, las cabinas blancas de radar que estaban hasta ahora en las tres calles anteriores se instalarán en: avenida de Madrid, avenida del Aeropuerto y Arquitecto Palacios. La elección de estos tres viales, según fuentes municipales, responde a los elevados índices de siniestralidad. La ubicación exacta todavía no se ha definido.

¿Cuántos radares fijos habrá en Vigo?

Hasta ahora la Policía Local controlaba 8 puntos de la ciudad con los tres radares fijos de los que disponía y alternaba entre las citadas cabinas. Ahora serán 11: túnel de Beiramar (3), Clara Campoamor (2), avenida de Europa, avenida de Samil, avenida de Castrelos, avenida de Madrid, avenida del Aeropuerto y Arquitecto Palacios. Puedes consultar la ubicación exacta en el mapa bajo estas líneas.

¿Cómo son los nuevos radares?

A priori, y según fuentes oficiales del Concello, la Policía Local seguirá alternando sus tres radares antiguos por estas once cabinas. Si bien es cierto, otras fuentes apuntan a que las nuevas cajas instaladas incorporan cada una de ellas un radar fijo más moderno que los actuales: Multaradar C (los antiguos son Multanova).

De ser así, y a rasgos generales, habría dos importantes cambios. Por un lado, los nuevos son más difíciles de detectar (algo menor al tratarse de cinemómetros fijos cuya ubicación es conocida).

A mayores, los Multaradar C permiten identificar qué vehículo cometió un exceso de velocidad cuando el radar capta a más de uno en la misma foto. Esta función, por ejemplo, no la tienen los antiguos.

Un cambio que deja a muchos conductores fuera de su óptica

En el año 2014 el Concello de Vigo decidió habilitar sus radares de velocidad para que multaran también a los conductores que circulaban de frente hacia ellos. A día de hoy se mantiene. Pero también lo hace una de sus carencias, que cambia de sentido en al menos dos puntos de la ciudad.

Los motoristas no siempre son detectables. Si cometen un exceso de velocidad el radar salta siempre independientemente de la dirección en la que vayan. Pero si van de frente, de nada sirve, ya que la falta de matrícula delantera impide sancionarlos.

Los radares tienen un 'punto ciego' con las motos

Dos de las nuevas cajas de radar se han instalado ahora en sentido opuesto al que estaban. La del túnel de Beiramar ya no enfoca hacia dentro, sino hacia Teis, con lo que los motoristas que podían librarse ante un exceso de velocidad cuando salían del subterráneo, ahora ya no. A la inversa, los que entren desde Sanjurjo Badía a más velocidad de la permitida quedan ahora en el 'punto ciego' que no había hasta ahora en este sentido de la marcha.

En la avenida de Europa ocurre algo similar. En este caso la cabina de radar no solo ha cambiado de orientación, sino también de acera. De enfocar hacia Samil ha pasado a enfocar hacia el centro. Ningún coche que exceda la velocidad a su paso por la nueva caja se librará de la multa, vaya por el carril que vaya. Pero sí lo harán los motoristas que aceleren de más en dirección a la playa. No así los que suban por la avenida de Europa.

¿Hay en Vigo más radares que los fijos?

Sí. A priori, el resto de radares de la Policía Local que hay en Vigo, como el coche camuflado y el Veloláser (ambos móviles) siguen operativos.