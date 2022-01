El yacimiento de Areal desvela la llegada de frutales mediterráneos en la época romana

Tras la subida del nivel del mar y su abandono entre los siglos III y IV d.C., las salinas de Areal se convirtieron en un vertedero para la población que habitaba en su entorno. Allí arrojaban los desechos de comida, además de otros objetos cotidianos, y sus especiales condiciones de anegamiento y falta de oxígeno acabaron por convertir al yacimiento vigués en un lugar único para estudiar los vegetales que se cultivaban y se consumían en aquella época.

Hallado el registro de morera más antiguo de toda la Península Ibérica

Los estudios arqueológicos de estos restos han permitido constatar la introducción de especies mediterráneas de frutales durante la ocupación romana y hallado el que hasta ahora es el registro de morera más antiguo de toda la Península Ibérica.

Las investigaciones realizadas por el arqueólogo Andrés Teira Brión han revelado una elevada riqueza y variedad de especies que permiten reconstruir la dieta y la economía vegetal de nuestros antepasados. Un potencial que solo comparten los otros tres yacimientos romanos anegados de la Península: las termas de Chaves, el pozo de Idanha-a-Velha, también en el vecino Portugal, y el puerto romano de Irún.

“Un litro de sedimento contén un elevadísimo volume de información. O potencial é enorme” AndrésTeira Brión - Autor del trabajo

Casi todos los restos vegetales llegados hasta nuestros días están carbonizados y deben su conservación a ese contacto accidental o intencionado con el fuego: “Os medios acuáticos permiten chegar a moitas especies que doutra maneira sería moi difícil que aparecesen. As froitas, por exemplo, non se cociñan para comer. O xacemento do Areal está por debaixo do nivel freático mariño e as súas condicións anóxicas, de ausencia de osíxeno, fan que a materia orgánica se conserve moi ben. E contextos anegados da época romana só hai catro excavados na Península”.

Teira, que acaba de incorporarse a la Facultad de Arqueología de la Universidad de Oxford, realizó estos estudios dentro del Laboratorio de Arqueobotánica de la USC. Y analizó más de un centenar de muestras recogidas en las excavaciones realizadas en la Unidad de Actuación I-06 de Rosalía de Castro entre 2006 y 2008 por Adro Arqueolóxica y P&A Arqueólogos.