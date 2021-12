Unos optan por cerrar, otros por reinventarse. La hostelería en general y el ocio nocturno en particular han vuelto a ser la diana de las restricciones de la Xunta en Galicia a consecuencia de la escalada de contagios por coronavirus. Con poco más de 72 horas para reorganizar la que para muchos locales, negocios –y en consecuencia, familias– es la jornada de mayor facturación del año, los empresarios afrontan Nochevieja recuperando servicios que ya creían en un segundo plano.

El take away que durante los meses de confinamiento se convirtió para los restauradores en su principal salvavidas vuelve a ponerse sobre la mesa. Es el caso del peruano Kero, cuyo chef, José Carlos Perret está elaborando una nueva carta especialmente para los envíos a domicilio tanto para la cena del 31, como Reyes y el resto del mes de enero. “Las restricciones nos han hecho bastante daño. Al no poder quedarse a tomar unas copas pues ya cancelan sus cenas. Por eso volvimos a explotar el take away para estas fiestas, establecer nuevos turnos y también una carta en consecuencia”, explica el cocinero, también dolido por la situación. “Es una nueva piedra en el camino, nos lo dicen hace un año y no lo creo”, amplía Perret.

Misma percepción tiene desde el Casco Vello Manuel Garrido, dueño del restaurante Valdevez. “Directamente ya no abrimos la noche de Fin de Año, solo al mediodía, pero ya se han cancelado nueve de cada diez mesas. Llevábamos completos para estas fechas desde hace un mes y medio y poco a poco se han ido cayendo, bien por positivos, contacto de positivos y ahora, las restricciones”, lamenta el hostelero vigués, “bloqueado” ante la situación. “Hemos pasado ocho de los últimos 22 meses cerrados, la resignación es lo que nos queda. No soy nada optimista, pienso que las restricciones se va a extender más allá de enero”, valora Garrido.

Con respecto al take away, reconoce que si bien no lo tenían olvidado, lo han retomado con más fuerza. “Al poder salir la gente tanto a supermercados como a comer fuera, los envíos iban decayendo, pero se han vuelto a incrementar; sí notamos un repunte”, precisa.

Más complicado para adaptarse a este modelo de servicio lo tienen restaurantes como Silabario. Su chef Alberto González Prelcic promete ajustarse “a lo que venga”, pero desde la resignación. “Sentimos que llueve sobre mojado; siempre pagamos los mismos. Esto ya es un verdadero drama”, comenta el cocinero.

A esta opinión se suma Jimena Meije, del restaurante Manuel Manuela. “Solo en este mes habremos perdido como 400 comensales, que es un nivel de facturación altísimo. Nunca hubo tantos tachones en el libro de reservas”, explica la hostelera, quien precisa que tampoco abrirá la noche de Fin de Año.

Cierres masivos

Las justificadas iras en el sector coinciden con las del ocio nocturno. La severa restricción en horarios –con límite hasta las 03.00 horas– de discotecas y pubs motivó el cierre prácticamente masivo de los locales durante estas fiestas. Primero, con la cancelación de los eventos previstos para la Nochevieja, sin duda el más esperado del año, y segundo, la incompatibilidad de horarios con su actividad también motiva su cierre al no compensarles económicamente el estar abiertos. Es el caso de Tokyo o Ferré, que ayer celebraron su última fiesta del año, en horario habitual, tras el cierre de los días 30 y 31 de diciembre. También la discoteca Atlanta organizó ayer un evento de “pre fin de año” para celebrar la última noche que estarán abiertos en 2021.

Otros ejemplos son la sala Mondo o Rouge, que tras cancelar la fiesta prevista también en el Mar de Vigo, cerrará sus puertas hasta el 2 de enero. El primero se mantendrá cerrado hasta el día 5. También en salas para un público más joven como Lagareta traslada la fiesta de Fin de Año a la tarde del 1 de enero.

Por la contra, varios locales de la zona de Churruca organizaron varias fiestas en la noche de ayer para poder despedir el año, aunque sea por anticipado. Esta “pre-Nochevieja” se vivió en las salas Bizarre, El Batallón, Cantina Candela, La Casa de Arriba, The Monk Pub, Tinta Negra, Reserva Rock, Gotham y Radar. También la fiesta Overdose, liderada por el artista Kaixo, también cambió sus planes uniendo la noche de Reyes y la de fin de año en un único evento ayer en la sala The Village.

NUEVAS RESTRICCIONES Horarios en la hostelería Cerrará a las 00.00 horas todos los días, excepto los viernes y sábados, que será hasta las 01.00 h. El ocio nocturno a las 03.00 h. Pasaporte COVID y aforo en mesas El pasaporte COVID se hace extensible a todo el día. El servicio de barra se prohíbe y solo se permiten grupos de 8 en interior. 3 Toque de “no queda” Quedan prohibidas las reuniones de no convivientes en espacios públicos y privados de 03.00 a 06.00 horas.

Hoteles sin cotillón y cenas solo para huéspedes

Junto a la hostelería, el sector hotelero también se ha visto seriamente dañado con estas restricciones. Las previsiones para estas fechas hace un mes eran muy halagüeñas, motivadas por el tirón de la navidad en la ciudad y el buen ritmo en la vacunación de refuerzo. Pero esta situación ha dado un vuelco notable con cancelaciones masivas, obligando a los hoteles de la ciudad a readaptar sus cenas de Nochevieja. “La idea era después de comer organizar una fiesta con su cotillón, y ahora todo eso se ha suspendido”, explica Jaime Pereira, director del Tryp Los Galeones y también presidente de la asociación de hoteles de Vigo (Ahosvi). En cuanto a las cenas que sí organizan en el salón, serán solo para huéspedes, pero sin celebración posterior.

Ayudas

Reconoce Pereira que esperaban algún tipo de restricciones pero mucho “más laxa”. “Aunque tengamos ayudas la campaña está perdida, serán unas fiestas muy descafeinadas”, valora el director. Y es que en las últimas jornadas, las cancelaciones han sido masivas. “Estábamos prácticamente completos, y en solo dos días perdimos uno 21 habitaciones y el otro 23”, argumenta Pereira. Esta situación se hace extensible a buena parte de los hoteles de la ciudad, que también colgaban el cartel de completo para estas fiestas.