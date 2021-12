Los locales de ocio nocturno que adelanten a esta noche sus fiestas de Fin de Año no podrán acogerse a las ayudas de entre 2.500 y 40.000 euros que la Xunta pondrá sobre la mesa para compensar su cierre la noche del 31.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aclaró tras al Consello semanal de su gobierno que ese adelanto incumple el “espíritu” del acuerdo alcanzado con los empresarios. “Si se adelanta la fiesta para hacerla un día antes, no van a tener derecho a indemnización. No podemos cobrar por no celebrar la fiesta el día 31 y hacerla el 29. Entendemos que eso no entra dentro de los acuerdos implícitos o explícitos a los que se llegó”, declaró.

Además, Feijóo exigió al Gobierno central autorizar la tercera dosis a los tres meses de recibir la segunda y no a los seis, como en la actualidad, para blindar a la población ante la variante ómicron.

También se posicionó a favor de estudiar hoy en el Comité Interterritorial la reducción de los 10 días de cuarentena, alegando el menor impacto en hospitalización de la nueva variante y el golpe económico que suponen las bajas de alrededor de 100.000 personas diagnosticadas cada día para el tejido empresarial.