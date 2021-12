Las colas para hacerse una prueba que confirme o descarte el COVID-19 ya forman parte del paisaje navideño en Vigo. Si hasta ahora estas ocupaban buena parte de la Avenida de Montero Ríos, por el Punto de Atención Móvil (PAM) del Náutico, ahora se extienden por la calle Arenal y la rotonda frente al Vialia. Desde este miércoles, en ambas estaciones ferroviarias se han establecido puntos donde realizar test de antígenos con muestra de saliva. Hay dos modalidades: sin cita, solo habilitada para viajeros (que deberán presentar su billete de tren); y con autocita, obtenida a través de este enlace.

Actualmente ya es posible reservar hora, con huecos disponibles hasta el próximo 2 de enero en turnos de mañana y de tarde. Desde Sanidade advierten que no se atenderá a nadie que no presente el SMS con la confirmación de la cita y el QR identificativo. No podrán utilizar este método aquellas personas que se encuentren en aislamiento por contacto estrecho con un contagiado o cuarentena por positivo.

Por su parte, el PAM del Náutico queda restringido a las PCR para aquellas personas con cita médica solicitada desde Atención Primaria, Medicina Preventiva u otro servicio de la sanidad pública.

Los horarios de atención en todos los puntos serán de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 21 horas, de lunes a domingo, excepto los días 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, que sólo abrirán en horario de mañana.