El sector de la estética, las peluquerías y las barberías ha vuelto a salir hoy a la calle para protestar por la situación de desigualdad en la que dicen que se encuentra su sector. La marcha pretende recorrer las principales calles de un Vigo soleado y completamente despierto, con todos los establecimientos abiertos y a pleno rendimiento dada la proximidad de las celebraciones de Navidad.

La protesta se iniciaba a pie y en moto desde la Calle Manuel Olivé, cerca de Plaza de España, una calle que tuvo que ser momentáneamente cortada al tráfico. Hacia media mañana la marcha avanzaba ya por Gran Vía, por lo que no se descarta que se puedan formar pequeños atascos en la zona centro durante las próximas horas.

"Somos esenciales, no somos un lujo", es el mantra que repiten en cada nueva convocatoria los trabajadores de un sector que lleva desde el 2012 reclamando al Gobierno central que aplique la bajada del IVA del 21% actual, al 10% que se les prometió una vez se hubiese superado lo más duro de la crisis económica del 2008.

Fue precisamente en esos años cuando el gobierno de Mariano Rajoy aprobó una subida general a este y otros sectores, como el de la cultura, o el de las floristerías. El problema y el desequilibrio se produce cuando el resto de áreas ha ido recuperando poco a poco su IVA reducido, a excepción del sector de la estética, donde continúa congelado.

La reclamación ha cogido este año más fuerza dado el nuevo golpe que la crisis del coronavirus ha asestado a un área de trabajo ya maltrecha. Desde la plataforma "Creer en nós" calculan que cerca de dos mil trabajadores, entre autónomos y empleados, se han quedado sin trabajo por el cierre de negocios. La situación es insostenible, y por eso hoy han querido salir a recordar que en el 2018 ya se aprobó una propuesta no de ley presentada por el PSOE y por Unidas Podemos, siendo estos parte de la oposición, por lo que no se explican que no se aplique ahora que ambos forman parte del gobierno.