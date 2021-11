Todos los focos -y las luces- esperaban por él. Pese a compartir con la medallista olímpica Susana Rodríguez Gacio el honor de pulsar el botón de encendido; Abel Caballero era el gran protagonista una vez más en el acto inaugural de la Navidad en Vigo.

El discurso de este año sorprendió por su tono más comedido al centrarse en los agradecimientos a sanitarios y trabajadores esenciales -aunque también lo haría a la prensa y la ciudadanía por su comportamiento- y en los beneficios que estas fiestas traerían a la hostelería y comercio de toda la provincia.

El público y las televisiones venidas de toda España comenzaban a decepcionarse al no revivir un momento "Music and the lights" Pero el primer edil vigués guardaba un as en la manga.

Pasadas las ocho y media de la noche y con el árbol de Policarpo Sanz ya encendido, Caballero pedía a los 3.500 vigueses presentes que miraran hacia el cielo. "Ahí arriba justo encima de Vigo está la Estación Espacial Internacional, y en este momento todos los que están, están viendo las luces de Navidad de Vigo".

Y acto seguido volvía a hacer gala de su inglés con un "So I'm going to talk to them" y se disculpaba con los presentes, a los que se había dirigido mayoritariamente en gallego hasta entonces.

Caballero les pedía a los astronautas que sacara una foto de la ciudad para demostrar "como nuestra luz llenaba todo el espacio" antes de comenzar la explosión de confeti y serpentinas.

Sin embargo, el alcalde erró el cálculo por menos de 10 minutos. La Estación Espacial Internacional sobrevoló el cielo de la ciudad a las 20:51 entre 10° al suroeste y 23° en el noreste. Esta era además su segunda visita en esa tarde a la zona, ya que también surcaron el firmamento durante cinco minutos a las 19:15 horas.

El propio Caballero seguía los pasos de la viñeta de O Bichero publicada por FARO DE VIGO el sábado y aseguraba que "tendrían que ponerse gafas de sol". En el dibujo de Luis Davila eran el sol y la luna -protagonistas esta semana por el eclipse del viernes- se juntaban para ver las luces de la ciudad.

Pero si los siete "habitantes" de la EEI estaban ayer ocupados, hoy contarán con una nueva oportunidad de lujo para saludar a Vigo. Los cuatro astronautas de la NASA, los dos rusos y el alemán Matthias Maurer sobrevolarán la ciudad a las 20:04 durante tres minutos; apenas media hora después de que el Centro Comercial Vialia estrene su primera decoración navideña.

Y aunque la mayoría de sus adornos serán en el interior del recinto, su gran plaza pública se sumará a la constelación que ya supone el despliegue de estas fiestas en la ciudad.

"A la caza" en Instagram

La estación cuenta con perfiles oficiales en varias redes sociales donde narran su día a día y divulgan las distintas misiones en las que trabajan. La 66ª misión de este módulo espacial, en órbita desde hace 8.402 días; mantiene una sensación de cercanía inimaginable en el pasado.

Estas cuentas permiten además que todos los aficionados del espacio exterior puedan compartir sus fotos cuando se encuentra "pasando" por sus ciudades.