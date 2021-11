Hoy, a las 20.30 horas. Es el momento en el que se prevé que el alcalde, Abel Caballero, presione el botón situado a los pies del árbol gigante de Policarpo Sanz para que empiece a brillar el alumbrado navideño, conformado por 11 millones de luces led repartidas en más de tres centenares de calles del centro y del resto de la ciudad.

Se prevé una afluencia masiva de personas al acto de encendido de las bombillas, por ello, el Concello despliega un plan de autoprotección que establece la separación del público asistente en siete zonas acotadas con un aforo máximo de 500 personas por sector –no hace falta sacar entrada–. “Aquellas que no puedan acceder en un primer momento, irán entrando paulatinamente desde Policarpo Sanz hasta el árbol, saliendo después por Álvarez Blázquez”, informan fuentes municipales.

Entre las recomendaciones pregonadas por el gobierno local para antes, durante y después del acto del encendido de las luces, destacan llevar puesta la mascarilla; no acceder, “por seguridad”, a la zona de mayor afluencia de público con carritos de bebé, bicicletas, vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos) o mascotas; respetar los corredores de emergencia y evacuación y las zonas de paso de residentes delimitadas en los laterales de Policarpo Sanz; circular por la acera derecha del sentido de la marcha; o evitar el uso de vehículo privado. Avanzan desde la entidad de la Praza do Rei que habrá espacios limitados para personas con movilidad reducida y acompañante en el entorno del árbol gigante –se establece el acceso por Velázquez Moreno–. La movilidad peatonal en el entorno de Elduayen y Porta do Sol se determina en sentido ascendente por el lado mar y descendente por el lado tierra. En cualquier caso, el Concello recomienda recorridos alternativos a estas calles para acceder al encendido de las luces de Navidad de Vigo por las calles Ferrería y San Vicente.

En la rueda de prensa diaria, el regidor informó de la instalación de una pantalla para seguir el acto en Policarpo Sanz, a la altura del estand de Papá Noel, y de otra en el MARCO, donde, en estos momentos, se muestra la cuenta atrás para el encendido. También se podrá disfrutar en la pantalla exterior del Centro Comercial Vialia. Destacó, a su vez, el importante número de medios acreditados para cubrir el evento –una cifra “inenarrable”–, que podrá seguirse a través de la web de FARO DE VIGO –www.farodevigo.es– y del Concello olívico –www.hoxe.vigo.org–.

Caballero avanzó que, desde hoy, quedan abiertos todos los elementos decorativos de la ciudad: los jardines efímeros, los sets decorativos, el photocall colocado en la zona de A Pedra y los elementos instalados por toda la ciudad; mañana, empieza a funcionar el carrusel ubicado en Porta do Sol.

Habrá varios puntos de emergencia y atención ciudadana. El de encuentro de niños y objetos perdidos estará en Policarpo Sanz, frente al Teatro García Barbón. En el caso de pérdida de menores, el Concello recomienda dirigirse a los efectivos de Protección Civil, Cruz Roja o Policía Local, o a personal de la organización. El centro de coordinación se situará junto al Teatro García Barbón; las ambulancias, en Marqués de Valladares con Darío Álvarez Blázquez, Colón 14, Eduardo Iglesias y Uruguay con Colón; y los bomberos, en Reconquista –entre Marqués de Valladares y Policarpo Sanz–.

Plan de tráfico

El centro se cerrará casi por completo al tráfico a partir de las 16.30 horas en más de una decena de calles, en las que quedará prohibida la venta ambulante, el estacionamiento de motos y el montaje de terrazas. Son Méndez Núñez con Chao, Doutor Cadaval desde la calle López de Neira, Reconquista entre Marqués de Valladares y Policarpo Sanz, Policarpo Sanz entre Porta do Sol y Colón, García Barbón entre Colón y República Argentina, Colón entre Marqués de Valladares y Urzáiz, Urzáiz entre Colón y Lepanto, Gran Vía ascendente desde Urzáiz hasta María Berdiales, Urzáiz descendiente entre Vázquez Varela y Lepanto, Magallanes y Gil Cervantes con acceso exclusivo para residentes desde Alfonso XIII, accesos a la rotonda de Rosalía de Castro con Serafín Avendaño, y acceso desde Cánovas del Castillo hacia el centro de la urbe.

Se puede acceder a los parkings por las calles cortadas hasta las 18.00 horas

Según informa el Concello, los vehículos que quieran acceder a los aparcamientos desde las calles cortadas al tráfico podrán hacerlo hasta las 18.00 horas. Las paradas de bus operativas más próximas a la zona del evento son Urzáiz 13, República Argentina 21, García Barbón 7, Gran Vía 21, Venezuela 4, Pi i Margall y Cachamuíña.

Descuentos en tren y hotel

El Concello firmó un convenio de colaboración con Renfe mediante el cual se ofertan paquetes turísticos a las personas que visiten la ciudad. Incluyen el viaje en tren y la estancia en un hotel con un descuento del 10%. “Queremos que venga el máximo de gente y de la mejor manera posible: venir en tren es un coche menos en la ciudad y eso nos gusta”, anotó Caballero, que avanzó que, durante la Navidad, el plan de tráfico supone, en la práctica, la peatonalización del centro.