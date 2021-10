El AVE no amilana a Iberia en Vigo

Esta misma semana las aerolíneas comienzan a operar con su programación de la temporada aeronáutica de invierno. El aeropuerto vigués, como de costumbre, volverá a hibernar. Pero la operativa que tiene Iberia actualmente en la ruta a Madrid no solo mejora, sino que comienza a ser ya muy similar a la época de prepandemia. Tendrá una media de 28 frecuencias semanales con entre 3 y 5 aviones por sentido todos los días.

Según la programación de Iberia recogida por la cuenta especialidad Aeropuerto de Vigo, todos los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados habrá cuatro aviones por sentido entre Vigo y Madrid. Los jueves llegará a cinco y los domingos, serán tres.

Todavía se desconoce la fecha exacta en la que el AVE comenzará a funcionar entre Galicia y Madrid. Lo que sí se sabe es que el tiempo de viaje pasará a ser de 4 horas y 16 minutos desde Vigo. Será, después de Lugo (4 horas y 46 minutos), la ciudad gallega que más tarde en llegar ala capital en tren. Probablemente por ello Iberia todavía no se ha visto obligada a mover ficha en su programación. Sin embargo, la elevada dependencia que tiene Peinador de la ruta a Madrid (supera el 60% del pasaje) llevará antes o después a un recorte de vuelos en esta ruta.

En el resto de ciudades gallegas el AVE tardará menos: desde Ourense, 2 horas y 15 minutos; desde Santiago, 3 horas y 20 minutos; desde A Coruña, 3 horas y 51 minutos y desde Pontevedra, 4 horas. El próximo verano se prevé que todos estos tiempos de viaje se recorten en otros 20 minutos.

¿Y Air Europa?

Iberia no presenta síntomas de amilanarse aún con el AVE, pero Air Europa, por el contrario, parece no levantar cabeza. Con los problemas económicos que arrastra la aerolínea del grupo Globalia y con la compra de la aerolínea por parte del grupo IAG todavía en el aire y a expensas del visto bueno de las autoridades europeas, la programación de la segunda mayor compañía que opera en Vigo todavía está muy lejos de la época de prepandemia. En este caso, el AVE probablemente no sea su principal preocupación.

Air Europa ha tenido casi siempre en el aeropuerto de Vigo una programación constante: cuatro vuelos diarios por sentido entre Vigo y Madrid. Actualmente, como mucho, tiene dos. En el próximo mes de noviembre, además, no comercializa ningún avión los jueves. Probablemente esta caída de la oferta de Air Europa está siendo aprovechada también por Iberia para reforzar sus frecuencias.