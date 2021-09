Peinador se prepara para hibernar: estas son las rutas que operará en otoño

Del listado se han caído ya las rutas con Ibiza y Menorca de Air Nostrum, además de la operada por Iberia Express con Tenerife Norte. En lo que resta de septiembre lo harán la de Mallorca y Gran Canaria de Air Nostrum. Valencia –al menos según la información recogida en la web de la firma de Carlos Bertomeu– seguirá prestándose aún todo el mes de octubre. También la oferta de Iberojet es estacional.

Las “bajas” no se compensarán de entrada con nuevas rutas. Air Nostrum confirma que, al menos de momento, no entra en sus planes reactivar su vuelo a Bilbao, uno de las enlaces con más tradición en Peinador y que el COVID barrió del catálogo local. “Por ahora no está prevista su programación, aunque seguimos monitorizando cómo evoluciona la demanda”, explican desde la firma. La principal nota positiva de la temporada la pondrá Ryanair, que el 31 de octubre retomará la ruta Vigo-Barcelona que ya operó entre 2016 y 2019. A día de hoy la conexión se comercializa hasta finales de marzo de 2022.

A la vista de la parca oferta con la que Peinador encara el otoño y la campaña de Navidad, los hosteleros y hoteles de Vigo apuntan la necesidad de reforzar la operativa del aeródromo. “Para que el turismo empresarial, de negocios, tenga repercusión, lo primero que se necesita son buenas conexiones. El coste coarta a la hora de decidir un viaje”, advierte Jaime Pereira, presidente de Ahosvi. Si bien la mayoría del turismo de ocio llega en coche, el generado por las ferias, congresos y negocios demanda rutas rápidas y enlazadas con hubs internacionales. Pereira apunta también la urgencia de lograr precios “más razonables”, que no hagan los vuelos desde Peinador prohibitivos, y conexiones con otras urbes que compartan un rango similar al de Vigo, como Bilbao o Valencia.

Desde la federación de hosteleros de la provincia (Feprohos), su responsable, César Sánchez-Ballesteros, insiste en la importancia de las frecuencias y el peso de los enlaces con aeropuertos hubs. El empresario recuerda por ejemplo el movimiento que genera Conxemar –Air Nostrum ha reforzado su ruta con Valencia el 5 y 7 de octubre– y recela del impacto que puede tener sobre la feria una oferta de vuelos internacionales limitada. La presidenta de las agencias de viajes de la provincia, Mar Rodríguez, va más allá y advierte del efecto que tendrá el AVE sobre los aeropuertos. Reclama una mayor “coordinación” que fortalezca la oferta en Galicia.