La Xunta replica a las Anpas: niega recortes de profesores en centros educativos de Vigo

Después de que la Federación Olívica de Pais e Nais (Foanpas) anunciase la primera movilización en Navia, a la entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Alfonso Rodríguez Castelao, el proximo jueves, 14 de octubre, es ahora la Xunta, a través de la Consellería de Educación, la que contradice a las Anpas.

Las asociaciones de padres y madres de Vigo denuncian las carencias que se han encontrado al inicio del curso escolar. En el caso del colegio Seis de Nadal, las Anpas recriminaban el hecho de haber suprimida una línea de 6º de primaria, pasando así a ser solo dos, además de dar a conocer la sobrecarga de niños por aula. “Prefiren ter 27 nenos en cada clase e non ter unha terceira liña porque así quitas recursos ao centro: diñeiro, profesores de apoio”, apuntaban desde Foanpas. En declaraciones de Educación a FARO, esto sería incierto. “En el CEIP Seis do Nadal de Vigo, este año no hay aulas con 27 alumnos. Y no se suprimió ninguna unidad en 6º Primaria. Tiene tres. En todas las aulas se cumple la proporción máxima de 25 alumnos que marca la ley estatal. Además, el centro cuenta con 14 aulas en Primaria, aunque corresponde a 13. Esto quiere decir que tiene un profesor más de lo que le correspondería por número de alumnos”, aseguran.

No habrá trabajadora social

El caso del CEIP Alfonso Rodríguez Castelao, Xunta y Foanpas no difieren. Existe cumplimiento estricto de la normativa al respecto de la ratio de profesor y alumnos por aula. Sin embargo, padres y madres ven “insuficientes” las proporciones actuales. Destacan que de los 326 estudiantes hay un porcentaje más elevado que la media de otros colegios que presentan discapacidades intelectuales, físicas o sensoriales, así como otras necesidades socioculturales. De esta última cuestión, Educación ha decidido no hacer comentario alguno. Otro de los recortes a los que las asociaciones de Anpas tienen que hacerle frente desde el inicio del curso escolar, es la falta de reposición de la trabajadora social con la que contaban en el Centro de Educación Especial Saladino Cortizo. La persona que cubría esa plaza se ha jubilado y han “amortizado la plaza, que puede ser cubierta por un administrativo”. Educación explica que este es un caso distinto puesto que “el CEE Saladino Cortizo de Vigo tiene su origen en un centro de educación especial propiedad de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vigo. Este centro fue trasladado al Ministerio de Educación con sus trabajadores. El Ministerio de Educación se subrogó en 1994 a los derechos y obligaciones laborales de la empresa cedente, incluido el contrato del trabajador social, que acaba de jubilarse”. Desde la Xunta, anuncian que la plaza no será repuesta porque, la Consellería de Educación “no tiene vacantes de trabajadores sociales en sus escuelas de Galicia”.

El BNG tilda de "inmoral" la supresión de la plaza de la trabajadora social

En este sentido, el portavoz del BNG en materia educativa, Manuel Lourenzo, manifestó en el Parlamento, calificando esta actuación de “inmoral” y defendió la necesidad de mantener el puesto de la trabajadora social que la Consellería quiso “amortizar” tras la jubilación de su titular, porque este puesto es absolutamente necesario para lograr una formación integral y de calidad en un centro donde “el 35 % de familias son usuarios de servicios sociales”. En cuanto a la dimisión –no aceptada por Educación– de la dirección del IES Rosais II en protesta por el recorte de dos profesores, “pese a sumar 70 alumnos más y aumentar en diez horas sus horas lectivas con tres materias más en 4º de la ESO”, la Xunta no hace comentario alguno sobre la esta nueva situación. Sin embargo, sí lo hace sobre la propia orden emitida por su administración –dejando a un lado la normativa, a modo de excepción– de impartir latín y griego, “pese a tener menos de 5 alumnos matriculados”. Una circunstancia que el centro estaba dispuesto a asumir pero se queja de que la Consellería le informa de esta casuística el mismo día de comienzo de curso.

Economía, hoy, cubierta

La reclamación que El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Beade venía haciendo en los últimos días, sobre la falta de cobertura de una plaza docente de Economía y Matemáticas, que hasta el día de ayer seguía vacía y que el centro confirmó a Faro: “Non hai novas do mencionado docente e tampouco explicacións nin propostas de solución por parte da Administración”, la Xunta comunica hoy que ha sido ya restituida. “El puesto de Catedrático de Economía en el IES de Beade ya está cubierto”, informa.