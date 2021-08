Desde el 19 de septiembre hasta el 7 de noviembre, el Concello ofrece cuatro recorridos panorámicos por Vigo y otros cuatro por las sierras del entorno. Las rutas, que se enmarcan en el programa Camiño a camiño, disponen de 800 plazas.

La propuesta arranca el 19 de septiembre con un recorrido desde VigoZoo hasta el Parque Forestal de Bembrive, punto de partida del grupo del siguiente domingo, 26 de septiembre: los caminantes llegarán hasta el parque forestal de Bembrive. El 3 de octubre, continúa el camino desde Bembrive hasta el Monte dos Pozos, desde donde saldrá la cuarta y última ruta de este bloque, el 10 de octubre, con finalización en Saiáns.

El programa de otoño continuará el 17 de octubre con una excursión por la Serra do Suído. Una semana después, será el turno de la Serra da Groba, mientras que el 31 de octubre los inscritos podrán conocer la Serra do Galleiro. La última propuesta de otoño, la Serra do Galiñeiro, tendrá lugar el domingo 7 de noviembre. Las inscripciones se realizan en el 010 el lunes anterior al desarrollo de la ruta.