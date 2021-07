“Peor que injusto, fue una locura; me echaron las culpas por algo que no hice”

Su historia semeja el guión de una película de ficción de jueces y abogados pero la sola frase de “basado en hechos reales” a su comienzo golpearía la conciencia de muchos televidentes. Y es que cuando un error judicial lastra por completo la vida de una persona y, por consiguiente, la de sus seres queridos jamás una indemnización puede enterrar semejante duelo. Pero sí poner voz para que estas negligencias no vuelvan a ocurrir. Esta voz es la de Jorge Casaleiro, un vigués que pasó tres años y dos meses en prisión condenado por un delito que no cometió.

Más de tres años en la cárcel por un delito que no cometió

Tras un periplo judicial de ausencia de pruebas, archivos, incomunicaciones entre órganos y un auto final del Tribunal Supremo ordenando su excarcelación, Casaleiro ya se encuentra en su vivienda familiar de Tomiño al abandonar el penal este pasado viernes, un día que sus allegados señalan como “feliz” pero que “nunca tuvo que producirse porque Jorge no era culpable”. “Me comí tres años el marrón de otro; fueron años muy duros porque sabía que yo no había hecho nada”, cuenta este varón, quien se encuentra actualmente en tratamiento por varios problemas de salud.

“Me comí tres años el marrón de otro; fueron años muy duros porque sabía que yo no había hecho nada”

Rodeado por sus padres Manuel y Delia, su hermana Irene y su fiel perrita Lua –quien nerviosa y excitada corrió a sus brazos cuando lo volvieron a reencontrarse–, Jorge Casaleiro recuerda cómo sucedieron los hechos que, injustamente, le llevaron a estar tres años en la prisión de A Lama. “Robaron a un anciano en A Guarda y me echaron a mi las culpas de todo... Yo ni siquiera estaba allí en ese momento. Nadie me escuchaba, nadie me creía, peor que injusto fue todo una locura”, explica, todavía sobrecargado por la situación, este vigués.