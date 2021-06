Cuando semejaba complicado acercar todavía más la Formación Profesional a las empresas, surgió la FP Dual; una modalidad que combina las clases teóricas con la práctica remunerada y tutelada en empresas del sector. Aún considerándose una de las grandes desconocidas apuestas para la inserción laboral de los estudiantes, su ritmo de crecimiento no ha parado a pesar de la crisis sanitaria, tanto por el interés que despierta en el alumnado como en las propias firmas a la hora de contar con trabajadores cualificados y de futuro.

Más alumnos, menos empresas

Así, en este curso fueron 86 los alumnos que cursaron alguno de los ciclos de FP Dual ofertados por los cinco centros de la urbe, más del doble de los contabilizados años atrás: 38 en el 2017, 34 en el 2018 y 72 en el 2019. Esta tendencia alza contrata con la otra rama indispensable en la ecuación: la empresa. Y es que, por la contra y muy previsiblemente a consecuencia de la pandemia, la cifra de firmas que demandan esta cantera empresarial se ha estancado.

Para este 2020/2021 fueron un total de 32 las firmas que han solicitado formar parte de esta FP Dual, frente a las 39 del curso pasado y las 31 del anterior. En total, son 82 las empresas que han sido partícipes de esta formación dual desde sus comienzos en Vigo. “Puede ser que esta alternativa esté más desarrollada en algunos sectores que en otros. Creo que hace falta más sensibilización; debemos ser los primeros dinamizadores de esta posibilidad de incorporar trabajadores desde el momento formativo, y por otro lado, la FP Dual se considera más adecuada para la mediana o grande empresa y no es así”, defiende la presidenta del Círculo de Empresarios, Patricia García, quien precisa que las pymes también podrían conformar “grupos” para cubrir puestos comunes.

Seis nuevos ciclos de Dual

Aunque todavía no está publicada por parte de la Consellería de Educación la oferta formativa de esta modalidad de FP para el curso 2021/2022, según ha podido saber este periódico, Vigo contará con seis nuevos ciclos de Dual y un aumento de la oferta de entre el 50-60% con respecto a la actual (120 plazas). “La FP Dual venía teniendo un crecimiento anual del 200% pero a consecuencia del COVID ha sufrido un freno. Esto no supone un retroceso, sino que no lo hará al ritmo de antes”, destacan fuentes consultadas.

Ejemplo de esta progresión lo encontramos en el CIFP Manuel Antonio, que estrenará el próximo año lectivo dos nuevos proyectos duales: Fabricación de productos farmacéuticos y Elaboración de productos alimentarios. “Hasta ahora solo teníamos un convenio con Pescanova y ahora tendremos otro de este último ciclo con Mascato y Takopesca”, apremia Rubén Otero, su director. Las firmas Lonza Biologics y CZ Veterinaria S.A –del grupo Zendal– serán las que asuman la formación del alumnado del primer proyecto.

Sectores en auge

Precisamente son las empresas del sector farmacéutico y alimentario las que más están demandado ahora formar parte de esta FP Dual. “Estamos en contacto constante con empresas y sectores, y ahora mismo, son estas dos las que tienen mayor interés por captar alumnado”, amplía Otero. Gestión de ventas o sectores técnicos de automoción y electricidad también se estima se subirán a esta demanda.