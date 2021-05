La Universidad, ¿una antesala para la FP?

Directores de centros de Formación Profesional destacan el aumento de alumnos titulados o con grados que buscan ahora un aliciente más laboral

Ahora, esta tesis ha dado un giro de 360 grados y cada vez son más los titulados que están sentados en los pupitres de la FP. ¿El motivo? Su nexo con el mercado laboral en un escenario donde encontrar trabajo es cada vez más complejo. “La proyección y empleabilidad de la Formación Profesional es muy alta; la preparación que reciben los alumnos es muy buena y actualizada a las realidades de cada sector”, defiende Luis Vilán, director del IES de Teis, centro que oferta hasta ocho ciclos de Grado Medio y Superior de las ramas de Informática e Imagen Personal.

Desde el CIFP Manuel Antonio, su director, Rubén Otero, denota una tendencia “al alza” de matriculados con una formación previa, bien con titulación universitaria, bien con un Grado.

“Nosotros, actualmente, en el centro contamos con 130 alumnos que tienen estudios superiores como una carrera. Notamos que se está convirtiendo en algo bastante habitual; un titulado universitario que busca hacer un Ciclo Superior porque buscan reorientarse hacia algo muy concreto; por ejemplo nos pasa que tenemos a varios titulados en Químicas y están cursando el C.S. de Análisis de Laboratorios. Quieren un acceso rápido al mercado laboral y una formación más práctica”, aprecia Otero.

“En régimen de adultos o a distancia es habitual que haya titulados” Manuel Arias - Director del IES Ricardo Mella

Precisamente la familia profesional del ciclo –sanitaria, comercio, artes gráficas, electricidad, etc.– o incluso la modalidad–ordinaria, adultos, presencial o a distancia– determina por completo el perfil del alumnado.

“En los ciclos a distancia el número de titulados es mucho mayor; es incluso habitual. En muchos casos, se trata de estudiantes que compatibilizan su trabajo con esta formación. Por la contra, en presencial todavía son más las matrículas que nos llegan por la ESO o por Bachillerato”, precisa Manuel Arias, director del IES Ricardo Mella.

“Alumnos en ERTE o en paro aprovecharon el parón para formarse” Estefanía Martínez-Broca - Directora DEL CPR Aloya

Esta reflexión concuerda con la de Estefanía Martínez-Brocal, su homóloga del CPR Aloya. En este centro, al ofertarse solo ciclos de Grado Superior, denotan un aumento de casos de alumnado con titulación universitaria en aras e la actual crisis sanitaria por el COVID. “Tenemos casos de personas que no dan encontrado trabajo o que se encuentran e ERTE, y han aprovechado estas circunstancias para formarse; consideran que desde FP es más factible entrar en una empresa”, explica la docente.

“Ingenieros o Físicos buscan acercarse más a su campo de trabajo” Euloxio Santos - Director del IES Politécnico

En cuanto a las familias o ramas de los ciclos, denota Euloxio Santos, director del IES Politécnico de Vigo, que su afectación al perfil del alumnado es total. “Lo vemos mucho en los ciclos de ámbito industrial, primero porque contamos con una muy buena dotación de profesores y segundo por el valor añadido práctico que te aporta la FP. Tenemos a alumnos con carreras de Ingeniería o Física que buscan una formación más estrecha con su campo de trabajo. A mayores, ahora se están implantando también los Cursos de Especialización, que pueden considerarse como Masters de FP, que darán todavía un impulso más a esta formación”, valora Santos. Desde el CPR Mendiño, Carmen Bouzó, su directora, también apunta a la rama sanitaria como una de las que aglutina mayor titulados universitarios.

Competencias de ambas

“En la Universidad la formación es académica; en FP, más práctica” Luis Vilán - Director del Ies de Teis

Sus palabras secundan la opinión de Luis Vilán acerca de las competencias que adquiere un estudiante de Formación Profesional y un estudiante universitario. “A título personal, creo que en la Universidad recibes una formación más académica, más teórica; más orientada incluso a la investigación y los estudios de FP están más orientados al mundo laboral, a lo que hace falta en este momento con los medios que hay en este momento, se trabaja más la capacidad resolutiva del alumno. Son competencias totalmente diferentes”, considera el director del IES de Teis, que también aspira a ser uno de los centros de Galicia que oferte estos cursos de especialización.

En este centro, también destaca Vilán, el alto número de matriculados que han pasado previamente por la Universidad, sin obtener el título, o incluso complementar ciclos ya cursados. “No es nada inusual; algunos buscan complementar sus estudios, otros quieren ir conociendo la rama profesional y es menos riesgo la FP que son dos años que una carrera, etc.”, suscribe el director.

“El alumnado de las escuelas de diseño está proyectando Vigo sin darnos cuenta” Nicolás Martínez Del Reis - Premio Extraordiario en Enseñanzas Artísticas

La Xunta premió a seis estudiantes de Educación Artística, enseñanza de régimen especial, por sus trabajos y rendimiento académico el último curso. Uno de ellos fue Nicolás Martínez, alumno de Diseño de Interiores de Aula-D.

–¿En qué proyecto ha trabajado este último año?

–Consistía en un eco-working, un espacio pensado desde la faceta ecologista. El proyecto a diseñar tenía que tener un prisma ecologista y las actividades que se realizan en el complejo también en esa misma línea.

–Con este cariz artístico, ¿se nace o se va desarrollando?

–Yo antes de hacer esto estudié Empresariales y cuando era joven me gustaba la arquitectura, pero no entendía muy bien los porqués de los diseños de interiores que veía. Luego me di cuenta de que todo tiene un porqué y poco a poco fui entendiéndolo. Yo creo que no se nace con un don, sino que todo depende de la etapa de vida en la que estés. Yo estaba en los pasillos, observaba e intentaba sacar conclusiones sobre los espacios. Requiere también de mucho trabajo.

–Qué determina que un diseño sea bueno o malo, ¿no es demasiado subjetivo?

–Los proyectos pueden tener muchos estilos, y todos son válidos, aunque en la actualidad se tiende hacia la eficiencia y el ecologismo, lo que caracteriza que uno sea bueno o no es la manera de ser fiel a las premisas del mismo. Las cosas tienen que salir de una forma natural y resolverse por sí mismas. Tiene que cumplir a la perfección para lo que ha sido creado. Cuando un espacio funciona, la gente disfruta del mismo, sin más. Sin embargo, cuando está mal saltan a la vista los fallos en el diseño.

–¿Cuál diría que es el valor añadido de las Enseñanzas Artísticas?

–Centros como Aula-D son un lujo para la ciudad. Muchos alumnos que han salido de aquí tienen diferentes proyectos en la ciudad sin que mucha gente se de cuenta. Son más importantes de lo que imaginamos porque intenta otorgar funcionalidad y eficiencia a los espacios para que funcionen mejor, sean mejores, amigables para el usuario.