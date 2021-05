El Concello de Vigo ha afirmado, en voz de su concejala de Seguridad, Elena Espinosa, que el concierto de ayer de Andrés Suárez se suspendió por un “exceso de aforo” en el auditorio Mar de Vigo. Además, ha puntualizado que la cancelación de la cita fue una “decisión tomada por la organización”, mientras que el propio cantante explicó este viernes en sus redes sociales que tuvo que ser su equipo quien se negase a salir al escenario. La oposición arremete contra el gobierno local: el PP califica lo vivido de "indignante, bochornoso, vergonzoso, irresponsable y lamentable"; Marea de Vigo reclama la cancelación completa del Festival TerraCeo 2021; y el BNG pide una “investigación profunda”.

“Hubo un exceso de aforo y en las primeras filas no se respetaban las distancias reglamentarias en la situación COVID”, explicó esta tarde Espinosa tras la reunión municipal para abordar las cuestiones diarias sobre la pandemia. Este motivo, ha añadido, hizo que varias personas reclamasen la presencia de la Policía Local en el Mar de Vigo, adonde se personó para desalojar a los asistentes: “El comportamiento por parte de los asistentes fue magnífico y la colaboración al 100 % de la organización”, ha abundado. En un principio, todos los conciertos del TerraCeo tienen como primer emplazamiento la terraza exterior del Mar de Vigo, pero las condiciones climatológicas adversas obligaron a los organizadores a llevar adentro a los asistentes, y ahí se produjo el caos.

Así mismo, sobre quién determinó la suspensión de la cita, Espinosa ha afirmado que fue la propia organización, mientras que en la noche del viernes, el propio cantante ferrolano informó en sus redes sociales de lo contrario: “Solo con saber que una persona está insegura en un concierto o que no se cumplen al 100 % las medidas de seguridad, mi concierto queda automáticamente cancelado. Salí para deciros que hay cosas con las que no se juega".

El cantautor, además, señaló directamente a la organización acusándola de haberle mentido dos veces: "El plan B era inexistente, ni toldo ni cubierta ni protección alguna contra viento y lluvia. Había una persona de seguridad para los que éramos. Una. No había un control de uso de mascarillas ni de tiempos ni distancias. No somos responsables de la pésima organización que no cumple con las medidas de seguridad".

Finalmente, la edil ha indicado que analizarán el parte de la Policía Local y “se procederá como en cualquier otra situación, proponiendo la sanción que corresponda con el exceso de aforo”.

Más de 100 entradas extra vendidas

En total, se habrían vendido sobre 520 entradas para una capacidad máxima de 425/426 personas, según ha podido saber FARO. El aforo total del auditorio Mar de Vigo en condiciones normales es de 1.421 butacas y, según la normativa actual anti-COVID-19 de la Xunta, refrendada en el Diario Oficial de Galicia del pasado 7 de mayo, los aforos de este tipo de recintos deben reducirse al 30 % "siempre que el público permanezca sentado" y con distancia mínima de seguridad de metro y medio "en las cuatro direcciones entre los asistentes, salvo que se trate de personas convivientes”, siendo el límite de 250 personas para lugares cerrados y de 500 si se trata de actividades al aire libre. Para los municipios en nivel bajo, caso de Vigo, sería, respectivamente, 500 y 1.000. A pesar de lo vivido ayer, a las 20.00 horas de este sábado también y en el mismo emplazamiento, Andrés Suárez repite aparición -ya programada de antes de lo ocurrido-.

Críticas de la oposición

El PP de Vigo ha atacado directamente al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y le ha exigido “explicaciones públicas” tras lo sucedido ayer, "indignante, bochornoso, vergonzoso, irresponsable y lamentable", ha remarcado su portavoz en el Consistorio local, Alfonso Marnotes: “Nos avergonzamos como ciudad”.

Marea de Vigo calificó el capítulo como una “grave irresponsabilidad” y exige un concurso abierto para la gestión del auditorio, “que ahora ostenta una empresa heredada a dedo de los antiguos gestores quebrados”: “Ya es hora de acabar con el uso arbitrario por parte del promotor titular de la gestión del edificio público”, ha añadido el vocero del grupo municipal, Rubén Pérez.

Del mismo modo, han reclamado que lo acontecido debe “provocar la rescisión inmediata del contrato con la empresa programadora y la anulación del festival hasta que se garantan las medidas de seguridad y la legislación vigente”.

El BNG habla de “caos organizativo y desastres” y, por su parte, ha referido que demandará “explicaciones en la próxima comisión informativa de fiestas para que se inicie una investigación profunda para depurar responsabilidades y medidas que refuercen las prevenciones ante el COVID y eviten que esta situación se vuelva a producir nunca más”.