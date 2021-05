As árbores da Alameda de Bouzas respirarán en galego o luns, na xornada na que se celebra un Día das Letras Galegas certamente atípico pola pandemia do coronavirus. A Asociación Cultural da Vila de Bouzas colgará polas ramas anacos de poemas de Xela Arias, a autora homenaxeada este ano, para formar unha especie de tendal literario con detalles para embelecer o fondo branco.

"Levamos desde o ano 2016 celebrando o Día das Letras Galegas na Alameda de Bouzas. Este ano, a situación sanitaria fixo que tivéramos que variar o evento presencial clásico e facer unha exposición dedicada a Xela Arias na Alameda de Bouzas a partir do luns 17 de maio. Bouzas non podía estar sen ela", comentan desde a entidade. Na exposición, tamén haberá murais, faciliados polo IES Valadares e o Colexio Atlántida.

"Ademais, como botamos de menos as actuacións que veñen facendo as rapazas de Bouzas no Día das Letras, foi simplemente comentarllo e tiveron un agasallo con nós: un vídeo que filmaron os nenos e nenas lendo a Xela", comentan desde a Asociación Cultural da Vila de Bouzas.