Abel Caballero no ha tardado en contestar con rotundidad a las acusaciones del PP de Vigo sobre que subió a vacunarse en coche oficial. El regidor vigués hace referencia en concreto a Alfonso Marnotes, portavoz municipal del partido, al que acusa de "calumniador" y del que exigirá su dimisión en cada pleno. Esta reacción del alcalde viene después de que el político del Partido Popular, en su demanda de más lanzaderas de transporte público al Ifevi para apoyar la campaña de vacunación, asegurase que Caballero acudió a su cita con la inmunización en coche oficial del Concello.

Relacionadas El PP exige lanzaderas al Ifevi e invita al alcalde a no ir a vacunarse en coche oficial

"Son unos gravísimos calumniadores, me vacuné y subí en coche particular hace cuatro semanas y este domingo, para recibir la segunda dosis, haré lo mismo", afirma el alcalde de Vigo, que insiste: "Cuando subo a vacunarme es algo particular. Me llevó un amigo, fuimos mi mujer y yo en el coche al Ifevi".

La contestación de Abel Caballero también critica la estrategia del PP: "Esta es la forma que tienen de hacer política, con calumnias y mentiras". Y recalca que en cada pleno se lo va a repetir a Alfonso Marnotes.

El PP reclama lanzaderas al Ifevi

El grupo municipal del PP solicitó esta mañana a Abel Caballero que ponga en funcionamiento, "de una vez por todas", lanzaderas al Ifevi "porque la única línea de transporte público que hay, la L9, no es suficiente", "Pudimos comprobar cómo el autobús completa su aforo, sufre enormes retrasos, y al llegar al Ifevi, para hacer el trayecto de vuelta, más de la mitad de las personas que están esperando se quedan sin poder subir. Esto no se puede permitir", expuso Alfonso Marnotes.