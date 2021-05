Cita en Madrid por la industria viguesa

“El presidente de la Xunta abandona a Vigo con los proyectos europeos y yo ocupo su lugar”, reprobó ayer el primer edil, que ha incluido en la orden del día de este encuentro la compleja situación por la que atraviesa el astillero Hijos de J. Barreras. “Como la Xunta no nos informa de lo que está sucediendo en Barreras, quiero que el Gobierno de España me informe. Y quiero saber por qué no habla y ejerce sus competencias para salvar a la compañía”, abundó. Para Caballero, la “inacción” del Ejecutivo que comanda Alberto Núñez Feijóo pone en riesgo un millar de empleos vinculados a la actividad de construcción naval en el astillero. Su único pedido en marcha, el crucero de lujo Evrima, abandonó Vigo el 15 de marzo y no volverá a Beiramar para ser rematado, como avanzó FARO.