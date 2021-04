Vigo se abona al sol: suma casi 60 instalaciones fotovoltaicas de particulares

Un tercio se corresponden con viviendas individuales y el resto entre comunidades y empresas

Se aprecia en la legislación, se aprecia en los consumidores y los propios negocios instaladores dan fe de ello. El autoconsumo de energía solar está experimentando un bum sin precedentes tanto en Galicia a nivel general como en Vigo y comarca a nivel general. Primero porque implica un ahorro en la factura, un mayor respeto por el medio ambiente y porque el precio de su instalación se ha vuelto mucho más asequible. Actualmente, en la urbe olívica hay contabilizadas 58 instalaciones fotovoltaicas de particulares; de ellas un total de 21 se corresponden con viviendas individuales, mientras las restantes se dividen entre comunidades de vecinos y empresas o entidades, según el Rexistro de Instalacións de Autoconsumo, dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Innovación.

“Se ha pasado de una regulación muy restrictiva en años anteriores a una mucho más permisiva y que incentiva el autoconsumo y ahora incluso las eléctricas se han vuelto mucho más solares. La demanda y el interés por los paneles o placas solares ha crecido prácticamente de un año para otro para incentivar el ahorro, debido también a subidas en la factura de la luz y a que cada vez estos paneles fotovoltaicos cuestan menos. Una instalación media puede rondar los 5.000 euros para una vivienda.”, explica Óscar Nogueira, gerente de una firma instaladora, Galivoltaica.

El bum del autoconsumo dispara la energía solar en Galicia La comunidad tiene casi 1.600 instalaciones con un total de 49,2 megavatios | El sector da por hecho que este incremento es “solo la punta” a la espera del consumo colectivo SABER MÁS

En las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo es necesario, explica Nogueira, adaptar los hábitos de consumo para aprovechar al máximo la energía solar. Por lo tanto, se debe de hacer lo posible para poner la lavadora o el lavavajillas durante el día en lugar de por la noche, ya que durante las horas de sol la factura saldría gratis. “Lo principal es hacer un estudio de tu consumo. Tu, con esos paneles solares, vas a genera una energía y lo importante es aprovecharla. Aquellas familias que durante el día no están en casa, y no vuelven hasta la noche; están generando una energía que no aprovechan. Y también es importante conocer el consumo de todos los meses, en invierno ahorras un poquito pero sobre todo el mayor ahorro será de mayo en adelante”, explica Nogueira.

Comunidades

Uno de estos ejemplos lo encontramos en la comunidad de vecinos de Rosario, 5; en O Calvario. Al contar en su edificio con paneles solares, buena parte de los gastos comunitarios pasan por estas instalaciones. Tan buen resultado les ha dado, que uno de los propietarios la ha instalado en un domicilio unifamiliar. “Se trata de una vivienda de 2 plantas en la que hacemos mucha más vida. Nos hicieron un estudio previo de consumo y ya nos avisaron que adaptásemos los hábitos de lavadora y otros electrodomésticos a las horas de mayor luz solar, entre las 10.00 y las 17.00 horas”, recuerda José Rosende.

Los padres de otra de estas propietarias, Iris Delgado, llevan más de 30 años con placas solares en su casa de Saiáns. “Las compraron hace años en Barcelona. Con la energía que genera hacen frente a todos los gastos”, cuenta Delgado.

"Esta medida de ahorro es conveniente cuando la factura media al mes supere los 80 euros”, explica una firma del sector

Y es que hay que tener en cuenta que no todos los perfiles o particulares son perceptibles de ahorrar. “Muchísima gente con una factura media-alta se está plateando esta alternativa. Ahora mismo el mercado está saturado pero también es cierto que falta mucha información. Muchos consumidores piensan que pueden ahorrar pero no siempre es así. Si por ejemplo gastas al año 500 euros de luz no compensa”, razona Nogueira.

Así, viviendas que tienen piscina, aire acondicionado, puedan ahorrar mucho más que aquello que por los horarios, no pasen tanto tiempo en casa. “Tenemos un filtro en los que vemos qué clientes pueden ahorrar. Si vemos facturas de 50 euros, donde 20 ya son casi el término fijo, no te compensa; 600 euros anuales es una factura media en Vigo y ya no hacemos ni estudio porque sabemos que no compensa Cuando supere los 80 o 90 euros, empezamos a estudiarlo”, sintetiza el experto.

Zona Franca y Puerto también se suman a las energías renovables La apuesta por las energías renovables no parte solo de iniciativas privadas. Entidades como el Puerto de Vigo o Zona Franca también trabajar por reducir su huella ecológica. Para ello, la Autoridad Portuaria ha instalado 321 paneles solares en la estación marítima y en O Berbés, con el objetivo de reducir un 30 % los gases contaminantes antes de que concluya el 2021. Por su parte, el Consorcio prevé invertir 15 millones en convertir las cubiertas de Stellantis (antes Grupo PSA) en centrales fotovoltaicas. Busca ahorrarse 750.000 euros al año.

Fotovoltaica

58 instalaciones fotovoltaicas Según el Rexistro de Instalación d Autoconsumo, Vigo cuenta con 58 instalaciones fotovoltaicas, de las cuales 21 son casas.

5.000 euros una instalación media Para su instalación es necesario un estudio previo de consumo, pero para una vivienda media el precio no excede de los 5.000 euros.