Caballero, sobre la sentencia del Área Metropolitana: "Es un durísimo varapalo contra la Xunta"

"Durísimo varapalo contra la Xunta y Feijóo". El alcalde de Vigo valoró esta mañana la sentencia sobre el Área Metropolitana como un golpe a la posición del Gobierno gallego, ya que -recalcó- el auto concluye que la asamblea de constitución del órgano y la elección del propio Abel Caballero como su presidente se ajustaron a la ley. "Fueron legales y con validez total. La sentencia es tremenda contra los que suspendieron la sesión pretendiendo que se evitara un nombramiento democrático", recalcó esta mañana. "Reventar las sesiones tiene un nombre político y es lo que hicieron los alcaldes del PP. La Xunta sigue pretendiendo que la suspensión era válida y el juez la desautoriza categóricamente".

Caballero señala al presidente autonómico como responsable del "show que se montó" en diciembre de 2016, cuando los representantes del PP abandonaron la asamblea constitutiva del Área. "Fue Feijóo quien por teléfono se lo ordenó y ahora llega un juez y dice que era todo legal. ¿Qué dice Feijóo ahora? ¿Qué dice el PP ahora? Es una ignominia, un intento de reventar un acto democrático", zanjó Caballero, quien calificó a Alberto Núñez Feijóo como "un presidente indigno" para Vigo.

Caballero subrayó también otro punto de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo: el que concluye el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia "no existe" como tal a día de hoy, "ni como disposición administrativa, ni como acto administrativo general". "La puesta en funcionamiento efectiva del Área, una vez constituida, requería de la integración de Vigo en un plan que no existe. Es una condición de imposible cumplimiento, un engaño masivo a esta ciudad. Hay convenios de transporte, pero no un Plan de Transporte Metropolitano. Lo dice el juez", argumentó Caballero.

Su interpretación, detalló esta mañana el primer edil de Vigo, con la sentencia en la mano, es que "la Xunta se guardó un arma para invalidar el Área Metropolitana". "Puso una condición de imposible cumplimiento y la reventaron porque perdieron las elecciones", insistió el socialista. Por esa razón tachó el artículo como una ""trampa", "artimaña" y "mentira". "Son unos trileros. Feijóo forma parte de un proyecto político lleno de trileros. Y en esta ciudad, después de esta sentencia, es un presidente indigno que puso una condición imposible e intentó reventarlo por el camino", concluyó Caballero.

El regidor avanzó que Vigo "nunca" va a aceptar "un convenio para pagar el transporte metropolitano a los de fuera de Vigo" -una inversión, recalcó, que debe acometer la propia Xunta- y avanzó que da "por muerta" el Área Metropolitana mientras Feijóo continúe como presidente de la Xunta "porque hace trampas como esta". Según detalló, condicionar la puesta en marcha del Área a la incorporación de Vigo a un plan inexistente es como supeditarla a que "el sol se quede parado".

Con todo, reclamó a la Xunta la retirada del artículo que hace alusión al Plan de Transporte de la ley del Área Metropolitana y también el recurso interpuesto desde San Caetano. "Con el Área estaríamos actuando de forma coordinada en la pandemia. Feijóo lo tiene fácil. Con quitar ese artículo de la ley podemos constituir el Área. Yo le pedí que retirase el recurso y no contestó".