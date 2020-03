El Concello de Vigo recluta voluntarios para ayudar a las personas más vulnerables frente al coronavirus

La crisis del coronavirus no afecta a todos por igual. Y no solo por los efectos que pueda tener en la salud, sino por el problema que supone el confinamiento para muchas personas que necesitan ayuda para cosas tan básicas como puede ser hacer la compra. En los últimos días en las redes sociales y comunidades de vecinos se han disparado los mensajes de apoyo y solidaridad para prestar ayuda. Ahora, en Vigo, el Concello ha dado un paso más y ha creado un registro para tratar de canalizar y organizar a todas esas personas que no son de grupos de riesgo para que puedan echar una mano a los más vulnerables.

Según informa el Concello a través de su página web, estas acciones voluntarias estarán coordinadas por la Oficina Municipal de Voluntariado con el objetivo de poder gestionar la respuesta solidaria de una forma coordinada al resto de departamentos, principalmente el de Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Además, el Ayuntamiento esta contactando en primer lugar con las entidades sociales de Vigo para conocer su demandas y sus previsiones a corto plazo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Las entidades pueden dirigirse además al Concello a través del correo: ofi.voluntariado@vigo.org.

Una vez que el Concello conozca las principales necesidades, la Oficina de Voluntariado contactará con las personas que se se hayan ofrecido como voluntarias para ponerlas en contacto con las entidades sociales para asignarles una función.

Importante: Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las personas voluntarias que sufran patologías previas o que estén enmarcadas en los colectivos de riesgo que quieran participar en esta iniciativa, únicamente podrán desarrollar tareas de atención telefónica continuada para el acompañamiento o detección inmediata de necesidades.

Las personas interesadas en apuntarse en este registro de voluntarios podrán hacerlo a través del siguiente enlance: https://forms.gle/LH45PiJzf1Ly8HUu6