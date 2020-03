El Puerto de Vigo se blinda frente al coronavirus

La Autoridad Portuaria de Vigo puso en marcha este jueves un plan de contingencia con medidas y actuaciones para prevenir una posible expansión del coronavirus, aunque matizó que, de momento, no se prevé el cierre de la lonja y la actividad se desarrolla "con normalidad".

El puerto olívico explica en un comunicado que este plan de contingencia contempla diferentes medidas según las fases que se vayan sucediendo. Así, por el momento, se mantiene en Nivel 1 (de tres niveles posibles, y en un escenario en el que, el nivel 3, supondría el cierre de la actividad). Entre las indicaciones para que los empleados del Puerto, que mantengan una distancia mínima con sus interlocutores, eviten contacto físico, extremen las medidas de higiene, etc.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria negó tajantemente que se contemple el cierre de la lonja, "mientras no haya una norma general de las autoridades sanitarias al respecto, o puntual si así lo recomendaran". "No obstante, a día de hoy no se ha detectado esta necesidad y la actividad tanto de la lonja como del mercado continúa su curso", detallaron desde el Puerto.

Sin embargo, fuentes de la terminal viguesa confirmaron que se llevará a cabo la desinfección diaria de las salas de la lonja de primera venta, del mercado y de la lonja de marisco cuando acaban las operaciones. Una empresa contratada para ello limpiará con un plaguicida de amplio espectro, autorizado por el Ministerio de Sanidad para uso en la industria alimentaria.

Como medida complementaria se está instalando dispensadores de gel desinfectante en las instalaciones de la lonja y el mercado, y se está pidiendo al personal que los usen.

Finalmente, la Autoridad Portuaria hace un llamamiento a la "prudencia y al no alarmismo", ya que las medidas y recomendaciones tienen como finalidad prevenir "posibles situaciones futuras derivadas del COVID-19". "A día de hoy el Puerto de Vigo trabaja con total normalidad y seguirá a rajatabla las indicaciones remitadas por las autoridades sanitarias", finaliza el comunicado.

Hasta la fecha, la actividad en los muelles vigueses se mantiene con apenas modificaciones. En principio no se esperan cambios en la programación de mercantes previstos para los próximos días pese a que la previsión de las armadoras es una reducción de carga que acabará obligándolas a recortas escalas.

El tráfico de cruceros sí se verá afectado a consecuencia de las medidas excepcionales decretadas ayer por el Gobierno central de prohibir la entrada en España de todo buque de pasaje, venga de donde venga, desde las 00.00 horas de hoy y hasta el 26 de marzo. Para este día estaba previsto el atraque en Vigo del "Spirit of Discovery" en una escala inaugural que ahora queda cancelada. Es la única arribada de cruceros que perderá la terminal viguesa, salvo que este veto histórico por prevención, se extienda más allá del mencionado día, decisión que no se descarta.