Soraya enciende el Carnaval

Ya lo avisaron los Merdeiros irrumpiendo en las calles del Casco Vello a primera hora de la tarde. Y también los menores, que aprovecharon la jornada para ataviarse de personajes de dibujos, animales, superhéroes o astronautas. Un mes después de la Navidad más multitudinaria y luminosa de la historia de Vigo, y en el mismo lugar en el que se despidió -Porta do Sol-, arrancó oficialmente el Carnaval pasadas las 20.00 horas, momento en el que se celebró la tradicional entronización del Meco, que, en esta edición, recoge los emblemas de la urbe olívica: el volcán de Coia, el Dinoseto, la noria gigante de la Alameda, la esfera de Urzáiz, el estadio de Balaídos, el monumento Porta do Atlántico de Praza América, los murales, el Sireno y, en la base, la bandera rojiblanca de la ciudad.





La gran cita: el desfile

El alcalde, Abel Caballero, se encargó de descubrir el secreto mejor guardado de estas fiestas, que permanecerá en Porta do Sol hasta la popular quema: el martes a las 21.30 horas. El regidor pregonó una cuenta atrás que dio paso al encendido del alumbrado y sirvió de previa a la, que se subió al escenario instalado en la plaza del Sireno. Como telonero, el mandatario invitó a "toda la gente de Galicia y España", incluso a su homólogo de Río de Janeiro, a "disfrutar" de este Carnaval "excepcional"., bromeó antes de presentar a la artista como una cantante "fuera de serie". "Vigo es la mejor ciudad de España", aseguró ella, que dio la bienvenida a los asistentes con un "boas noites" e interpretando el tema Mi mundo sin ti, todo un clásico de su repertorio.El día grande de estas celebraciones llega hoy . Las comparsas y las carrozas inundarán de color y música las calles del centro de la ciudad en una jornada que se prevé soleada, con máximas de 20 grados. El desfile de Carnaval, en el que participarán agrupaciones de asociaciones, particulares y comitivas de parroquias, arrancará a las 18 horas desde García Barbón -en la rotonda de Isaac Peral- y continuará por Policarpo Sanz para concluir en Porta do Sol , lugar en el que, a las 21.30 horas, Ketama ambientará la noche del sábado. En esta misma jornada, Bouzas organiza su propia fiesta en la Alameda Suárez Llanos. A partir de las 17.00 horas, los vecinos se introducirán en una máquina del tiempo para regresar a los años 20. Tres horas después, actuará el grupo La Mafia.Mañana, los Merdeiros saldrán a las calles del centro histórico en horario matutino y vespertino, y tendrá lugar la carrera popular. La modalidad infantil comenzará a las 10 horas y discurrirá por Príncipe; los adultos y veteranos saldrán 60 minutos más tarde desde Porta do Sol, punto en el que acabará la prueba.