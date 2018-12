Lotería de Navidad 2018 en Vigo | El bar que se envuelve en el décimo de la suerte

El 22 de Diciembre, día de los sorteo de la Lotería de Navidad, es para muchos una de las jornadas más emocionantes de todo el año. No en vano, son millones de personas los que estarán atentos a los bombos instalados en el Teatro Real y a los niños de San Ildefonso que, con su tradicional soniquete, repartirán 'El Gordo' y la fortuna por todos los rincones de España.

Uno de los lugares que más atentos estarán al sorteo de la Lotería Navidad será el Bar Varillas, un modesto establecimiento de Vigo que este año ha echado la casa por la ventana empapelando todas las paredes de su local con el número 48.276, el que esperan que traiga hasta el barrio de Cabral los cuatro millones de euros que supone llevarse 'El Gordo'.

"Nunca tocó nada, pero es la primera vez que hacemos esto porque estamos seguros de que este año cae", explica ilusionada la camarera del Bar Varillas, María Demelsa. Fue a ella a quien se le ocurrió la idea de cubrir el vinilo con una foto del campo de Barreiro con un millar de reproducciones de los décimos de la Lotería de Navidad. "A ver si atraemos un poco la suerte", confiesa José Ramón Varela, propietario del negocio.

Los trabajos para cubrir la paredes con el décimo de la suerte empezaron a finales de noviembre. Se pasaron más de doce horas redecorando el local con 600 fotocopias del número, pero al día siguiente las láminas se habían venido abajo, pero la ilusión de María les hizo superar el revés. "Yo le dije que tirábamos todos al contenedor", explica José Ramón, "pero ella insistió en que había que volver a ponerlo. Volvimos a hacer más fotocopias y aquí está el resultado".

María Demelsa, exultante por el resultado, no duda en resaltar el esfuerzo y la inversión que han realizado para completar su idea: "Sudamos la gota gorda". "Forramos todos los folios de plástico por culpa del vinilo", explica, "y luego los fuimos pegando uno a uno con una cola especial".

Los clientes del Bar Varillas están también convencidos de que este año el sorteo de la Lotería Navidad se va a acordar de ellos. De hecho, el reclamo que supone el haber forrado el establecimiento con las fotocopias del 48.276 ha animado la venta y de los 5.000 euros comprados ya han vendido más del 80% de los décimos. "La mayoría de los clientes son gente obrera y seguro que el premio ayuda bastante", apunta el propietario de un local que este año más que nunca sueña con que la fortuna esté de su parte.

Los décimos de la Lotería de Navidad forran las paredes del Bar Varillas de Vigo // FARO

Lotería de Navidad en Galicia: 66 euros de gasto de media



Cada gallego gastará este año 66,26 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Esta cifra supone unos tres euros más que el gasto por habitante en de 2017 y está más de un euro por debajo de la media española (67,56 euros), según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El gasto total en la Comunidad gallega será de 179,4 millones de euros.

¿Romperá este 2018 Vigo su mala racha con la Lotería de Navidad? El Gordo solo tocó una vez en la ciudad, nada menos que en 1974. Así que tal vez sea este el año en el que cambie la suerte. Pero que el primer premio no haya parado por aquí no quiere decir que las administraciones del área viguesa no hayan repartido generosos premios en los sorteos navideños de los últimos años.

La palma se la lleva El X de la Suerte de O Porriño, un antiguo bar reconvertido en administración de lotería. Repartió sendos quintos premios en 2011, 2012 y 2016 y un cuarto en 2016.

En Vigo, el quiosco Mi Bar, situado en O Calvario, vendió un quinto premio en 2016 e hizo lo propio en 2014 (repartió 40.000 euros) y el año anterior, con 12.000. Otra administración ha repartido suerte varias veces es la del centro comercial Travesía de Vigo, que en 2014 vendió un décimo del segundo premio (125.000 euros) y al año siguiente un boleto del cuarto.